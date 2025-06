Paola Egonu ha subito un malore in Brasile a causa di una sindrome ipotensiva, ma la Federazione rassicura sulle sue condizioni di salute

La nazionale italiana di pallavolo femminile è attualmente in Brasile per partecipare alla Nations League, dove ha esordito con una vittoria per 3-0 contro gli Stati Uniti, in una rivincita della finale olimpica. Tuttavia, durante il soggiorno, Paola Egonu, uno dei principali talenti della squadra, ha accusato un problema fisico che ha destato preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di sport. Un video apparso sui social media ha mostrato Egonu mentre scendeva con difficoltà dall’autobus della nazionale, sostenuta da due membri dello staff tecnico.





Le immagini, che hanno rapidamente circolato online, hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla salute dell’atleta. Nel breve filmato, Paola Egonu appare visibilmente affaticata, appoggiandosi su entrambi i piedi mentre scende dal mezzo. Questo ha portato a una serie di speculazioni e commenti da parte degli utenti sui social, amplificando l’attenzione sulla sua condizione.

In risposta alle preoccupazioni suscitate dal video, la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha emesso un comunicato ufficiale per chiarire la situazione. “In merito al video fatto circolare sui social da alcuni utenti brasiliani riguardante Paola Egonu, si precisa quanto segue: Paola Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto livello di umidità sul campo di allenamento. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff sanitario nelle prossime ore.” Questo annuncio ha contribuito a rassicurare i tifosi riguardo alla salute della giocatrice.

La sindrome ipotensiva di cui ha sofferto Egonu è stata attribuita alle condizioni climatiche particolarmente impegnative che ha trovato in Brasile, caratterizzate da elevate temperature e un tasso di umidità molto alto. Questi fattori possono influire notevolmente sulle prestazioni atletiche e sul benessere fisico degli sportivi, rendendo difficile il recupero e l’adattamento per gli atleti che provengono da climi diversi.

Attualmente, non ci sono motivi di allarmismo per quanto riguarda le condizioni di Paola Egonu, e si prevede che possa riposare durante la prossima partita, in programma contro la Germania. La speranza è che possa tornare in campo in buone condizioni per affrontare le successive sfide contro la Corea del Sud e i padroni di casa del Brasile. La partita contro Brasile chiuderà la prima fase a gironi della Nations League femminile di pallavolo, che si concluderà a fine luglio.

La nazionale italiana, guidata dall’allenatore Julio Velasco, ha dimostrato grande determinazione e competenza durante il torneo, e la presenza di Egonu è fondamentale per le ambizioni della squadra. La pallavolo femminile italiana ha una lunga tradizione di successi e il contributo di atlete come Paola Egonu è cruciale per mantenere alta la competitività a livello internazionale.

Il percorso della squadra nella Nations League è iniziato con buone aspettative, e la vittoria contro gli Stati Uniti ha infuso ulteriore fiducia nel gruppo. Nonostante l’incidente che ha coinvolto Egonu, la squadra rimane concentrata sugli obiettivi e sulla preparazione per le prossime partite, consapevole dell’importanza di ogni singolo membro del team.