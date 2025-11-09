Paolo Belli in lacrime per la moglie Deanna: “Non potevo fare nulla, solo starle accanto nella malattia”





Durante la puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 8 novembre, Paolo Belli ha condiviso un toccante tributo all’amore che lo lega a sua moglie Deanna, con la quale è sposato da 42 anni e ha trascorso un totale di 45 anni insieme. L’artista ha ironizzato sul loro legame, raccontando che la moglie ha affermato di trovarlo ancora “sexy”. La loro storia d’amore è iniziata quando Belli aveva solo 18 anni, e ha descritto questo incontro come “la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita”. Con emozione ha aggiunto: “Per me esiste solo lei”.





La commozione di Paolo Belli è emersa quando ha parlato della malattia di Deanna. L’artista ha rivelato che la moglie ha affrontato una serie di sfide sanitarie significative, descrivendo questo periodo come “la sfida più grossa”. Deanna aveva dichiarato ai medici che avrebbe seguito tutte le loro indicazioni solo se Paolo fosse stato al suo fianco: “Disse ‘Faccio tutto quello che mi dite se Paolo è al mio fianco, se Paolo non può stare al mio fianco, non vi dovete preoccupare, io ho già avuto tutto dalla vita’”. Qui, Belli non ha potuto trattenere le lacrime, affermando: “Non potevo fare nulla, però sapevo che stare al suo fianco avrebbe fatto bene a lei e a me. Questa grande prova è stata superata”.

Nel corso della trasmissione, Belli ha anche ricordato i momenti difficili che hanno caratterizzato i primi anni del loro matrimonio. Ha raccontato di come, all’inizio, non avessero soldi e vivessero in condizioni modeste, con il solo fornello per cucinare e una camera da letto. Ha spiegato che, quando la sua carriera sembrava stagnante, l’amore per Deanna è stata la loro guida: “Abbiamo combattuto. Mi ha detto che un giorno sarei sempre potuto tornare in fabbrica a fare l’elettricista ma dovevo lavorare su me stesso, perché ci avrebbe pensato lei a noi”.

La coreografia presentata durante la puntata ha ripercorso la loro intensa storia d’amore. Dopo l’esibizione, Belli ha nuovamente mostrato la sua vulnerabilità, versando lacrime di commozione. La giuria ha elogiato la sua performance, riconoscendo l’emozione e la passione che ha trasmesso.

In un momento di grande sincerità, Paolo Belli ha anche voluto dedicare alcune parole a Carolyn Smith, sottolineando l’importanza del supporto reciproco in situazioni di difficoltà. Ha affermato: “Qui c’è una persona che è un esempio per tutti. Purtroppo in tantissime famiglie ci sono questi problemi o tanti altri. Per quanto riguarda la mia esperienza, stare accanto alla persona che ami è come se fossimo quelli che danno la medicina giusta”. Ha poi voluto riconoscere la forza delle donne, dicendo: “Voglio sottolineare la tigna che avete voi donne, io non ci sarei riuscito a fare quello che fate voi. Voglio fare i complimenti a Deanna perché ha una tigna…non bisogna mollare”.

La testimonianza di Paolo Belli ha toccato il cuore del pubblico e dei presenti, mostrando come l’amore e la resilienza possano superare anche le prove più difficili. La sua storia con Deanna è un esempio di come, nonostante le avversità, sia possibile trovare forza e sostegno reciproco. La puntata di Ballando con le stelle ha messo in luce non solo il talento di Belli come artista, ma anche la sua profondità emotiva come marito e compagno.



