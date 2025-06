Paolo Belli racconta il difficile anno trascorso a causa dei problemi di salute della moglie Deanna, superati dopo tredici mesi di lotta. Il cantante esprime gratitudine e parla del suo legame profondo con lei

Paolo Belli, noto volto televisivo e musicista, ha recentemente condiviso un momento personale difficile. In un’intervista al settimanale Oggi, ha raccontato gli ultimi tredici mesi segnati da una dura battaglia per la salute della moglie Deanna. Nonostante le difficoltà, oggi la situazione si è risolta positivamente, e il cantante ha voluto esprimere la sua gioia e sollievo.





“L’ultimo anno per me è stato terribile”, ha dichiarato Belli, descrivendo il periodo complesso che ha attraversato accanto alla moglie. “Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto”. Queste parole sottolineano il peso emotivo e fisico che la situazione ha comportato per entrambi.

Nel corso dell’intervista, Paolo Belli ha parlato apertamente del forte legame che lo unisce alla moglie, definendola il suo punto di riferimento principale. “Potrei perdere il mio lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza una moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare”, ha affermato, evidenziando quanto sia fondamentale per lui la presenza di Deanna nella sua vita.

Il cantante aveva già annunciato pubblicamente lo scorso aprile il problema di salute della moglie, spiegando che quella situazione lo aveva portato a interrompere il suo tour teatrale. “La mia famiglia ha bisogno di me”, aveva dichiarato in quell’occasione. Tale decisione ha dimostrato quanto Belli metta al primo posto il benessere della sua famiglia, anche a costo di sacrificare temporaneamente la carriera.

Oltre a raccontare questa vicenda personale, Paolo Belli ha ricordato alcuni momenti significativi della sua carriera. Dopo il successo ottenuto con il gruppo musicale Ladri di Biciclette, il cantante ha vissuto un periodo di difficoltà professionale. “Dalla sera alla mattina, il telefono non ha più squillato”, ha spiegato, ricordando i momenti di incertezza e isolamento che seguirono allo scioglimento del gruppo.

Un episodio particolare segnò però una svolta nella sua carriera: “Un sabato mattina ero in macchina e decisi di spegnere il cellulare perché tanto non mi chiamava mai nessuno. Quando lo riaccendo vedo che mi aveva cercato Piero Chiambretti”. Quella telefonata si rivelò decisiva, poiché gli offrì l’opportunità di partecipare al programma Il laureato bis. Da lì in poi, la sua carriera televisiva prese una nuova direzione.

Oggi, Paolo Belli è uno dei volti più riconoscibili del programma Ballando con le stelle, dove lavora al fianco di Milly Carlucci. Parlando del rapporto professionale con la conduttrice, ha dichiarato: “Lavorare con Milly è come andare a scuola. Se mi richiama vuol dire che sono stato promosso”. Ha poi aggiunto una riflessione scherzosa sul ruolo delle due donne più importanti della sua vita: “La Carlucci è il mio generale, mia moglie Deanna il generale supremo”.