Paolo Ciavarro ritorna a Forum dopo il lutto per la madre Eleonora Giorgi, Palombelli: “Hai dato un grande esempio”

Nella puntata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, il programma Forum, condotto da Barbara Palombelli, ha accolto il ritorno di Paolo Ciavarro. Il giovane, tornato in televisione dopo la recente perdita della madre, Eleonora Giorgi, ha ricevuto un caloroso benvenuto dal pubblico e dalla conduttrice. Palombelli ha aperto la trasmissione esprimendo gratitudine per l’affetto mostrato verso Ciavarro in questo difficile momento.





Con parole toccanti, Barbara Palombelli ha dichiarato: “La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani.” Paolo Ciavarro, visibilmente emozionato, ha risposto: “Grazie a Barbara, al pubblico, grazie a tutti di cuore.” Questo scambio ha messo in evidenza l’importanza della comunità e del supporto reciproco in momenti di lutto.

In studio era presente anche Serena Bortone, che ha reso omaggio a Eleonora Giorgi con una commovente dichiarazione: “Eleonora era una nuvola di borotalco, si è posata sulla nostra vita e ci ha lasciato il profumo della sua vita.” Le parole di Bortone hanno accentuato il ricordo affettuoso della Giorgi, sottolineando l’impatto che ha avuto sulle vite di chi la conosceva.

Eleonora Giorgi è deceduta lunedì 3 marzo nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata per una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. I funerali si sono svolti mercoledì 5 marzo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dove amici e familiari hanno avuto l’opportunità di darle l’ultimo saluto. Paolo Ciavarro, parlando ai giornalisti, ha condiviso il suo ricordo della madre, affermando: “Lei c’è sempre, guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto.” Ha anche sottolineato come la madre sia stata un esempio di resilienza, rendendo più facile per lui e suo fratello affrontare la situazione.

L’ex marito di Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, ha voluto rendere omaggio alla sua ex moglie, affermando: “È stata bellissima fino all’ultimo momento.” Queste parole evidenziano l’affetto e il rispetto che circondavano Eleonora, nonostante le difficoltà della sua malattia.

Il ritorno di Paolo Ciavarro a Forum rappresenta non solo un momento di ripresa personale, ma anche un segnale di continuità per il programma stesso. La presenza di Ciavarro, insieme al sostegno di Barbara Palombelli, ha creato un’atmosfera di calore e solidarietà, riflettendo l’importanza della comunità televisiva in momenti di difficoltà.