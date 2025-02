Papa Francesco, aggiornamento sulle condizioni di salute: “Polmonite bilaterale, situazione delicata”

Le condizioni di salute del Santo Padre si complicano: scopri tutti i dettagli sull’ultimo bollettino e come sta vivendo questi momenti difficili.





Le condizioni di Papa Francesco, 88 anni, destano preoccupazione dopo l’ultimo bollettino medico diffuso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice è ricoverato da giorni a causa di una bronchite che si è evoluta in una polmonite bilaterale, rendendo il quadro clinico più complesso di quanto inizialmente ipotizzato.

Secondo la nota ufficiale, “gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche continuano a presentare un quadro complesso”. L’infezione è di natura polimicrobica ed è insorta su una base preesistente di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, fattori che hanno reso necessario l’uso combinato di una terapia cortisonica e antibiotica.

Inoltre, una recente TAC toracica ha confermato l’insorgenza della polmonite bilaterale, richiedendo un ulteriore aggiustamento della terapia farmacologica. Nonostante ciò, il Papa mantiene un atteggiamento positivo.

Come sta vivendo Papa Francesco questo momento?

Nonostante le difficoltà, Papa Francesco è di “umore buono”. La mattina ha ricevuto l’Eucarestia e ha alternato momenti di riposo alla preghiera e alla lettura. Il Pontefice ha anche espresso gratitudine per l’affetto e la vicinanza ricevuti, invitando i fedeli a continuare a pregare per lui in questo momento delicato.

Va ricordato che il Santo Padre ha già affrontato problemi respiratori in passato, avendo perso parte del polmone destro decenni fa e sofferto di una precedente polmonite. Questi fattori rendono la situazione attuale ancora più complessa da gestire.

Aggiornamenti sulle celebrazioni e gli impegni del Papa

A causa delle sue condizioni di salute, alcune celebrazioni previste nei prossimi giorni sono state annullate o delegate. L’Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio non avrà luogo, mentre per la celebrazione della Santa Messa del Giubileo dei Diaconi, in programma domenica 23 febbraio nella Basilica di San Pietro, il Santo Padre ha delegato Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.