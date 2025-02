Papa Francesco, “condizioni di salute delicate”, ricoverato al Gemelli per un periodo prolungato: “Modificata la cura”

Il ricovero di Papa Francesco presso l’ospedale Gemelli di Roma si prolungherà più del previsto. Secondo quanto comunicato dalla Sala stampa vaticana, il Pontefice sta affrontando una grave infezione polimicrobica alle vie respiratorie, che ha richiesto un’ulteriore modifica della terapia in corso. La situazione, definita “complessa”, ha costretto i medici a imporre un periodo di degenza ospedaliera più lungo, con il rinvio di tutti gli impegni ufficiali e la cancellazione dell’udienza generale di mercoledì.

In un aggiornamento diffuso dalla Sala stampa vaticana, è stato spiegato che i risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un quadro clinico complesso.

Nonostante le difficoltà, Papa Francesco si mostra di buon umore. Lo ha confermato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha rassicurato i fedeli e i giornalisti, rimandando al pomeriggio per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice.

Il Pontefice è ricoverato dallo scorso venerdì a causa di una bronchite persistente che aveva già compromesso le sue attività nei giorni precedenti. I problemi respiratori avevano impedito a Bergoglio di recitare l’Angelus domenicale, portandolo a rinunciare a tutti gli impegni ufficiali, compresi quelli a distanza.

Gli accertamenti clinici condotti al Policlinico Gemelli hanno evidenziato una grave infezione alle vie respiratorie, per la quale è stata avviata immediatamente una terapia specifica. Tuttavia, l’infezione si è rivelata più complessa del previsto, costringendo i medici a rivedere il trattamento già nella giornata di domenica e, successivamente, a modificarlo nuovamente lunedì.

Nonostante le difficoltà, Papa Francesco ha voluto rivolgere un messaggio ai fedeli domenica scorsa, attraverso il testo dell’Angelus diffuso dalla Sala stampa vaticana.

“Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite. Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera.”