Papa Francesco sarà con noi in mare tra i migranti, sfideremo le lacrime di coccodrillo dei potenti

Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, ha collaborato strettamente con Papa Francesco, condividendo una visione comune sui diritti umani e l’accoglienza dei migranti. Negli ultimi anni, Casarini ha partecipato a numerosi incontri con il Papa, incluso il sinodo dei vescovi, dove il pontefice ha espresso il suo sostegno all’associazione.





Papa Francesco ha sempre sostenuto pubblicamente Mediterranea Saving Humans, lodandone il lavoro durante un’udienza generale nel dicembre 2023. Questo legame si è basato su una comune dedizione ai diritti umani e al salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale. Casarini descrive il Papa come un leader rivoluzionario, capace di ispirare speranza e resistenza contro le ingiustizie del mondo moderno.

Secondo Casarini, il dolore per la scomparsa di Papa Francesco deve trasformarsi in un impegno rivoluzionario, in linea con i valori del Vangelo. “Il suo passaggio è stato costituente, si sono formate comunità di persone che lavorano, lottano per un altro mondo possibile”, ha dichiarato. Questo spirito di movimento e cambiamento deve continuare, specialmente nel contesto delle operazioni di salvataggio in mare.

Papa Francesco viene ricordato come una voce rivoluzionaria non per la sua personalità, ma per aver riportato al centro il messaggio del Vangelo. Casarini sottolinea che il Papa ha sfidato le strutture di potere, rompendo gli schemi tradizionali e promuovendo un cristianesimo autentico e rivoluzionario. “Lui ha ridato voce alla vera portata rivoluzionaria del cristianesimo, ed in questo è stato davvero un discepolo di Gesù”, ha affermato.

La morte di Papa Francesco ha suscitato reazioni anche da parte di chi era politicamente distante da lui. Casarini vede questi messaggi come una sfida per continuare il lavoro iniziato dal Papa. “Questi messaggi di quelli che l’hanno sempre odiato e adesso si dispiacciono formalmente, sono dei guanti di sfida”, ha detto, sottolineando la necessità di proseguire sulla strada tracciata dal pontefice.

Guardando al futuro della Chiesa, Casarini distingue tra una Chiesa del secondo millennio, legata al potere, e una del primo millennio, basata sulle comunità locali. Egli crede che la vera eredità di Papa Francesco risieda nelle comunità che lavorano fianco a fianco per costruire un mondo migliore. “Io credo che il messaggio, la pratica, l’idea di Papa Francesco verrà raccolta soprattutto dai territori, dalle comunità locali”, ha affermato.

Nel contesto dei migranti, Papa Francesco è stato non solo una guida spirituale, ma anche un punto di riferimento politico. Casarini sottolinea che il messaggio del Papa ha influenzato la formazione dell’idea politica, ponendo la vita umana al centro delle decisioni. “La politica che vediamo oggi, non è la politica, ma è l’amministrazione dell’esistente”, ha detto, evidenziando come il Papa abbia cercato di ridefinire le priorità politiche.