“Parassiti ovunque nell’UE”: l’affondo di Cerno dopo l’arresto della Mogherini, nel mirino anche Bruxelles





Il direttore de il Giornale ha partecipato al programma televisivo “Porta a Porta” per discutere lo scandalo che ha coinvolto Federica Mogherini.





Cerno a Porta a Porta: “L’Ue ci dica cosa fa coi nostri soldi” pic.twitter.com/505sUf9Opu — DC News (@DNews10443) December 3, 2025

Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, dopo essere stati interrogati dalla polizia federale delle Fiandre occidentali in relazione al presunto scandalo riguardante i fondi destinati ai giovani diplomatici europei. Le accuse a loro carico includono frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Il rilascio è avvenuto in quanto non sono stati considerati a rischio di fuga.

La Procura europea ha formalmente informato Mogherini, Sannino e Zegretti delle accuse a loro carico. È importante sottolineare che tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali belgi competenti.

L’indagine della Procura europea è stata avviata sulla base di forti sospetti di irregolarità nell’appalto per la realizzazione della nuova Accademia diplomatica europea. L’operazione ha rilevanza significativa per la diplomazia comunitaria, in quanto coinvolge l’ex Alta rappresentante dell’Unione europea. La Procura europea sospetta che l’Accademia diplomatica europea, sotto la guida di Mogherini dal 2020, abbia acquisito informazioni privilegiate sui criteri di selezione del bando prima della loro pubblicazione ufficiale, il che potrebbe aver conferito un vantaggio competitivo. Questo sospetto ha immediatamente destato l’attenzione degli investigatori responsabili della gestione del bilancio dell’Unione europea.



