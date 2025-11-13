Parenzo, bufera sul libro del coniglietto gay a scuola: il conduttore dichiara che lo prenderebbe per i suoi figli





Nel contesto del dibattito sull’educazione sessuale, il deputato Rossano Sasso (Lega) ha espresso critiche significative durante la sua partecipazione alla trasmissione di David Parenzo. Sasso ha contestato l’inclusione di materiale didattico, come il libro del “coniglietto gay”, all’interno dei programmi scolastici, definendolo “assurdo”. Ha inoltre sottolineato la competenza degli insegnanti con esperienza, affermando che non necessitano dell’intervento di esperti esterni, ideologi o intellettuali, per educare al rispetto, competenze che hanno sempre posseduto. La discussione ha toccato anche il tema della gestione dell’educazione sessuale nelle scuole, con Sasso che ha invitato a non coinvolgere i bambini in questioni considerate troppo complesse per la loro età.





Parenzo e il delirio sul coniglietto gay pic.twitter.com/KggWTiIt6Z — DC News (@DNews10443) November 13, 2025



