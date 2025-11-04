Nella recente puntata del programma “Topo Gigio”, intitolata “Mosca insulta l’Italia”, si è verificato un significativo scontro di opinioni. Durante la discussione, il matematico Piergiorgio Odifreddi ha contestato la narrazione presentata, affermando che la caduta della Torre dei Conti sarebbe avvenuta indipendentemente dalle circostanze, poiché le cause sono diverse. Odifreddi ha espresso sorpresa per la reazione suscitata dalle sue affermazioni, sottolineando che da quattro anni l’Unione Europea appare riluttante a tutelare gli interessi dei propri cittadini, privilegiando invece quelli dell’Ucraina.
Piergiorgio Odifreddi: l’Ucraina ha rotto il cazzo! pic.twitter.com/XfXYk7e3AA
— DC News (@DNews10443) November 4, 2025
