“Parole in Circolo”: un esperimento culturale tra mente-scimmia, letture e canzoni

Il Circolo Culturale “la Ginestra” raccoglie l’eredità di una storia iniziata nel 1994 ad Ostia con la fondazione della Associazione Culturale “Agorà”, e del lavoro fatto con gli adulti e i ragazzi che, negli anni, hanno preso parte alle attività che l’associazione ha organizzato.





Questo podcast, in particolare, nasce come esperimento finalizzato a raccogliere e far circolare (da cui il titolo “Parole in Circolo”…) le riflessioni fatte insieme nel corso dell’anno 2024-2025 da un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi, d’età compresa fra 13 e 16 anni. Nei mesi, il venerdì, si sono incontrati per leggere il libro di Lorenza Gentile “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli, 2024) ed ascoltare delle canzoni scelte per approfondire degli aspetti o dei temi, e poi discuterne e mettere per iscritto le proprie riflessioni.

Il tema al centro del primo episodio, che ha ispirato la scrittura del testo e la scelta della canzone “lexotan” (i cani, 2013), è quanto scrive Lorenza Gentile a proposito del concetto di “mente-scimmia”. E quindi, nell’episodio c’è Arianna che legge una breve pagina del libro; ci sono Teresa, Marta, Linda, Francesca, Arianna e Lorenzo che leggono le parole scritte da loro stessi insieme a Diego, Sara, Stella e Myriam; e poi ci sono Lorenzo, Marta, Arianna, Sara, Stella e Myriam che suonano e cantano.

Per conoscere gli sviluppi di questo esperimento, bisognerà aspettare la ripresa delle attività nel mese di ottobre. Possiamo però anticipare che i prossimi episodi sono già in cantiere.

Per ascoltarlo in altre piattaforme non esitare a cliccare qui