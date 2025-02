Paura a Termini, bambina di 3 anni abbandonata al binario: intervengono i carabinieri

Una situazione di grande preoccupazione si è verificata alla stazione Termini di Roma, dove una bambina di soli 3 anni è stata trovata sola e smarrita sulla banchina del binario 1 est. La segnalazione della presenza della piccola, visibilmente spaventata, è giunta ai carabinieri da parte di alcuni passanti che hanno notato la situazione critica. Gli agenti, prontamente allertati, si sono diretti verso la bambina per assicurarle la sicurezza.





I carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti immediatamente, raggiungendo il luogo in cui la piccola si trovava. Secondo quanto emerso, la bambina non era di origine italiana e si trovava in viaggio con la sua famiglia, proveniente da Catania e diretta a Milano. Durante il cambio del treno, la piccola è rimasta sola sulla banchina, mentre i suoi due fratelli e i genitori erano già saliti a bordo del treno che li attendeva. La situazione si è rivelata particolarmente angosciante, poiché la bambina è stata lasciata indietro, completamente isolata e priva di riferimenti.

La scoperta della sua assenza ha generato grande allerta tra i genitori. Non appena si sono accorti che la loro figlia non era più con loro, hanno immediatamente avvertito il capotreno, manifestando la loro preoccupazione. Per cercare di ritrovare la bambina, i genitori sono scesi alla stazione successiva, Tiburtina, e hanno fatto ritorno a Termini per cercarla. Grazie alla loro prontezza e alla collaborazione con il personale ferroviario, l’allerta è stata rapidamente gestita.

I carabinieri, una volta ricevuta la segnalazione, hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca e assistenza. Grazie a un intervento coordinato e tempestivo, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a rintracciare la piccola, riportandola in sicurezza. Durante il periodo di attesa, la bambina è stata accolta negli uffici dei carabinieri, dove ha potuto ricevere conforto fino al momento del ricongiungimento con i suoi genitori.

Fortunatamente, la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni, grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine. La piccola ha potuto riabbracciare i suoi familiari, che, visibilmente sollevati, hanno espresso la loro gratitudine per l’assistenza ricevuta. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere sempre un occhio attento sui bambini durante i viaggi, specialmente in luoghi affollati come le stazioni ferroviarie.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni e sull’importanza di misure preventive per evitare situazioni simili in futuro. Le stazioni ferroviarie, essendo luoghi di grande transito, possono presentare rischi, specialmente per i più piccoli. È fondamentale che i genitori prestino attenzione e che le autorità implementino strategie efficaci per garantire la sicurezza dei viaggiatori, in particolare dei bambini.