Paura alla Festa dell’Unità: risorse con machete irrompono alla ricerca di rivali, caos tra i presenti





Tensione alla Festa dell’Unità di Lodi: rissa tra stranieri durante la notte.





Nella notte tra sabato e domenica, presso la Festa dell’Unità di Lodi, in provincia di Milano, si è verificato un episodio di violenza tra alcuni immigrati. L’accaduto si è svolto tra i tavoli dello spazio dedicato ai dibattiti e al consumo di cibo.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la situazione è degenerata in una rissa con lanci di bottiglie, botte e un tentativo di assalto con un machete, apparentemente estratto da un calzino da uno dei partecipanti.

Alla Festa dell’Unità di Lodi, ha fatto il suo ingresso “lo stile di vita” 👉 rissa tra stranieri con lanci di bottiglie, botte e anche un tentativo di assalto con un machete pic.twitter.com/1xlqbNtm9z — Francesca Totolo (@fratotolo2) September 7, 2025

Recenti eventi di violenza hanno scosso Lodi, in particolare presso lo Spazio Giovani, dove una rissa è scoppiata all’esterno di un gazebo e si è poi spostata sulla pista da ballo. Questo episodio è avvenuto sotto lo sguardo della bandiera della pace che svetta all’interno della struttura, simbolo di un ambiente che dovrebbe promuovere la convivialità e la socializzazione tra i giovani.

Le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza sono intervenuti rapidamente sul posto, ma al loro arrivo non hanno trovato alcun segno della rissa. Gli aggressori, infatti, si erano già allontanati, lasciando solo un gruppo di ragazzi ignari dell’accaduto pochi istanti prima. La situazione ha destato preoccupazione tra i politici locali, in particolare tra i membri di Fratelli d’Italia.

Elisa Gualteri, segretario cittadino del partito, ha denunciato l’accaduto, sottolineando la crescente incidenza di episodi violenti nella città. “Forse, ora che la loro festa è degenerata in risse, il Pd e la giunta Furegato inizieranno finalmente a capire che Lodi non è quell’isola felice che vogliono far credere”, ha dichiarato Gualteri. Secondo lei, è fondamentale che le autorità smettano di ignorare i segnali di allerta e riconoscano le gravi criticità che affliggono la città.

Negli ultimi giorni, in via Taramelli, si sono verificati anche altri episodi di discussioni e litigi tra giovani, prevalentemente nella zona dedicata agli autoscontri. Qui, alcuni ragazzi avrebbero importunato alcuni coetanei e coetanee, probabilmente dopo aver consumato alcolici. Questi comportamenti sollevano interrogativi sulla sicurezza e sull’adeguatezza delle misure di controllo nelle aree frequentate dai giovani.

L’episodio di violenza al gazebo dello Spazio Giovani non è un caso isolato, ma parte di un trend preoccupante che sembra caratterizzare la vita sociale di Lodi. La presenza di alcol e il comportamento di alcuni giovani contribuiscono a creare un clima di tensione che può sfociare in episodi violenti. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come affrontare questa situazione e garantire un ambiente sicuro per tutti.

La denuncia di Gualteri mette in luce una questione più ampia riguardante la gestione della sicurezza pubblica e il ruolo delle istituzioni nel prevenire tali episodi. La politica locale è ora sotto pressione per rispondere a queste preoccupazioni e adottare misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini.

In risposta a questi eventi, è necessario un dialogo tra le forze dell’ordine, le istituzioni e i giovani stessi. Solo attraverso una collaborazione attiva si possono trovare soluzioni per ridurre la violenza e promuovere comportamenti responsabili tra i giovani. La comunità è chiamata a unirsi per affrontare queste problematiche e lavorare insieme per un futuro più sicuro.



