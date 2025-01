Pensa di essere fidanzata con Brad Pitt, ma perde 800 mila euro in una truffa: donna cade in depressione

Anne è stata la perdente di quella che sembrava una sofisticata truffa online di manipolazione emotiva e di identità.





La storia sembra una sceneggiatura, ma ahimè, è fin troppo reale. La sfortunata cittadina francese che è stata truffata tramite un intricato inganno che ha invocato il nome del famoso attore di Hollywood Brad Pitt è finita sui giornali solo di recente, nel febbraio 2023. Secondo fonti, questo particolare incidente ha portato a un’enorme perdita finanziaria insieme a un grave trauma psicologico per la donna. Quindi, ecco come si è svolta la truffa e cosa si può imparare per non ritrovarsi di nuovo in una situazione così pericolosa.

Inizia con una sorpresa e una truffa abbastanza convincenti: la fase introduttiva “Les Amants” La truffa era effettivamente iniziata dopo che Anne era stata contattata per la prima volta online da qualcuno che si spacciava per la madre di Brad Pitt, dopodiché il suddetto “attore” l’aveva contattata direttamente prima tramite messaggi e poi tramite foto e video. Per convincerlo davvero, il truffatore aveva inserito nel mix alcune immagini generate dall’intelligenza artificiale che avrebbero potuto benissimo far mentire anche l’occhio più attento.

Anne, che stava attraversando la dura marea di un divorzio dal marito, aveva visto la sua vulnerabilità aumentare al pensiero di una relazione con una star della classe di Brad Pitt. I messaggi incessanti, i dettagli apparentemente “reali” e la continua e lampante assenza di qualsiasi forma di negatività contro le immagini inviate, rafforzarono ulteriormente la sua convinzione che fosse tutto reale.

La frode raggiunse l’apice quando ad Anne fu consegnato un assegno di quasi 800.000 euro per il suo accordo di divorzio. In quel momento il truffatore che si stava comportando sotto le mentite spoglie di Brad Pitt confidò di essere affetto da cancro ai reni e di aver bisogno di sostegno finanziario per sottoporsi alle cure.

Fingendo che Brad Pitt avesse reso credibile l’affermazione spiegando che i suoi conti erano stati congelati a causa del controverso caso di divorzio con Angelina Jolie. Anne, disposta ad aiutare l’uomo che credeva fosse il suo compagno, ha iniziato a pagare ingenti somme di denaro, per un totale di 830.000 euro in un anno e mezzo.

La grande sorpresa della storia, ovviamente, deriva dall’uso di immagini generate dall’intelligenza artificiale per aumentare quella truffa fino a un sorprendente grado di realismo. “Ogni volta che ho provato a controllare le foto che mi ha dato”, ha spiegato Anne, “non le ho mai trovate su Internet; quindi, aumentando ulteriormente l’illusione di essere un’esclusiva”.

“Quelle sono le foto che ha scattato per me”, ha detto Anne ai giornalisti durante un’intervista nel programma “Sept a Huit”.

Questo, insieme al controllo emotivo e al contatto virtuale quasi costante da parte di coloro che la truffavano, ha reso difficile per Anne distinguere tra realtà e finzione.

La scoperta della frode e le sue conseguenze

L’ha colpita il fatto che potrebbe essere stata ingannata quando Brad Pitt, ma quello vero è venuto fuori che era sano e aveva una relazione con Ines de Ramon. Parla della consapevolezza di essere stati truffati, non come uno shock emotivo, ma come devastante per il proprio benessere mentale.

Anne ha detto:

“Mi chiedo solo perché hanno scelto me per farmi questo. Se nella mia vita non ho mai fatto niente di male a nessuno, cosa potrebbe essere?”

Anne è in una clinica in cura per una grave depressione a seguito dell’incidente.