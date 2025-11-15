Pensavo che fingere di essere la fidanzata di qualcuno a un matrimonio fosse divertente — poi ho incontrato la sua ex





Non avrei mai pensato di dire sì a qualcosa di tanto impulsivo. Ma, d’altronde, non mi era mai capitato di restare bloccata in un ascensore con un uomo come lui.





Tutto è cominciato quando ero già in ritardo per una cena con la mia amica Rachel. I capelli mi si stavano gonfiando per l’umidità, i tacchi mi stavano uccidendo e l’ascensore del Royal Marlowe Hotel ha deciso di fermarsi tra il settimo e l’ottavo piano. Ho imprecato piano, premuto il pulsante d’emergenza e sentito il cuore accelerare.

È stato allora che mi sono accorta di non essere sola.

Dall’altro lato dell’ascensore, appoggiato con disinvoltura alla parete, c’era lui. Braccia incrociate, mezzo sorriso sulle labbra. Alto, elegante, con quegli occhi azzurri che sembravano leggerti dentro senza giudicarti.

«È la prima volta che resti bloccata in ascensore?» ha chiesto.

Gli ho rivolto un sorriso tirato. «Così evidente?»

«Beh, o quello… o odi davvero gli spazi piccoli.»

Abbiamo chiacchierato nell’attesa — niente di profondo. Mi ha chiesto che lavoro faccio (marketing), dove stavo andando (sushi), e se mi vesto sempre così bene per il salmone sashimi (lusinghiero). Ho scoperto che si chiama Dylan, ed era in città per un matrimonio. Quando la manutenzione ci ha avvisati che l’ascensore sarebbe ripartito a breve, avevo la sensazione di conoscerlo meglio di molti con cui ero uscita.

Appena usciti, si è voltato verso di me: «Sai… domani ho un matrimonio. Non ho un’accompagnatrice. La mia ex sarà tra gli invitati e preferirei non sembrare l’ennesimo single al tavolo degli sfigati. Ti andrebbe di fingerti la mia ragazza?»

L’ho guardato sbattendo le palpebre. «Vuoi che finga di essere la tua fidanzata… a un matrimonio… con la tua ex presente?»

Lui ha annuito. «Sei intelligente, simpatica, bellissima. Nessuno sospetterebbe nulla.»

Ho fatto cose spontanee nella mia vita, ma accettare di fingere di essere la fidanzata di uno sconosciuto a un matrimonio? Era decisamente una prima. Ma forse è stata l’adrenalina dell’ascensore. O forse il suo sorriso. In ogni caso, contro ogni logica, ho detto sì.

Il giorno dopo, davanti allo specchio a figura intera della mia stanza, sistemavo la spallina del mio abito verde smeraldo. Dylan è arrivato puntuale, splendido in un completo blu navy. Durante il tragitto verso la tenuta vinicola dove si teneva il matrimonio, abbiamo ripassato la nostra storia: ci siamo conosciuti a Chicago, uniti dall’amore per i vecchi dischi jazz, insieme da sei mesi.

La cerimonia è stata bellissima. Il ricevimento… beh, lì le cose si sono complicate.

Me ne sono accorta subito: la gente ci osservava. Non con ostilità, ma con una curiosità palpabile. Sembrava quasi che i loro sguardi volessero smascherarci. E poi, durante un brindisi, l’ho vista.

Capelli castano lucido, trucco impeccabile, un corpo scolpito come preso da una bacheca Pinterest. Camminava con quella sicurezza pericolosa di chi è abituato a vincere.

Dylan si è avvicinato. «Ecco la mia ex.»

Ho quasi lasciato cadere il bicchiere di champagne.

Si chiamava Stephanie. Lo sapevo perché avevo pianto in un bagno per colpa sua. Prima media. Mi chiamava “Talpa” per via del neo sul mento. Sussurrava cattiverie durante ginnastica, mi urtava “per sbaglio” nei corridoi e una volta aveva rubato il mio progetto d’arte, consegnandolo come suo.

Non la vedevo dal liceo. Ora avanzava a grandi falcate verso di me, con tacchi che costavano più del mio affitto.

«Dylan,» disse con una voce liscia e finta come la panna spray. «Stai bene.» Poi mi guardò. «E questa deve essere la tua ragazza.»

Il suo sorriso si fece tagliente. «Ci siamo già incontrate? Hai un volto… familiare.»

Sorrisi. «Non credo.»

Inclinò la testa, studiandomi. «Oh, aspetta. Hai frequentato la Lincoln Middle School? Sì! Ora ricordo. Eri quella ragazzina silenziosa col neo. Come ti chiamavano…?»

«Stephanie,» intervenne Dylan, calmo ma deciso, «perché non la smetti?»

Lei sgranò gli occhi. «Sto solo facendo conversazione.»

«No, sei cattiva. E fa solo una brutta figura — per te.»

Sembrava davvero colpita.

Poi si girò verso di me, ignorando il silenzio stupito intorno. «Incontrarti è stata la cosa migliore che mi sia capitata da tempo. E voglio ringraziarti, Stephanie.»

Lei strinse gli occhi. «Per cosa?»

«Per avermi ricordato esattamente perché tra noi non ha funzionato. Non sei cambiata affatto.»

Lei impallidì, il sorriso sparito. Si voltò senza dire una parola e se ne andò, i tacchi che ticchettavano tra le note della musica.

Fissai Dylan, incredula. «Non dovevi farlo.»

«Certo che sì,» rispose con un’alzata di spalle. «È lei che dovrebbe vergognarsi, non tu.»

Un calore nuovo, sconosciuto, mi riempì il petto. Abbiamo ballato dopo — lenti, vicini. La musica non contava, né i sussurri né gli sguardi. Per la prima volta dopo tanto tempo, mi sono sentita vista. Al sicuro.

Più tardi, prima dell’ultima canzone, lui mi guardò e disse: «Allora, che ne pensi? Continuiamo a fingere ancora un po’?»

Non risposi a parole. Lo baciai.

Abbiamo cominciato a frequentarci sul serio da lì — niente copioni, niente storie inventate. Solo due persone che si sono scontrate in un ascensore guasto e hanno deciso di scrivere il resto della storia insieme. Qualche mese dopo, ho rivisto Stephanie in un caffè. Non ha detto nulla. Ha solo distolto lo sguardo e finto di controllare il telefono.

Strano come va la vita.

A volte i capitoli migliori iniziano quando meno te lo aspetti. E basta una sola scelta coraggiosa — e uno sconosciuto in ascensore.

Se anche tu hai fatto una pazzia che ha cambiato tutto in meglio, metti like e condividi questa storia. Chissà, forse qualcuno là fuori ha proprio bisogno di ricordarsi che le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti.



