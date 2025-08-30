Pensionato 68enne muore d’infarto per lo choc dopo il furto in casa a Spoleto





Una tragedia ha colpito Spoleto nella serata di martedì 26 agosto. Giuseppe Capaldini, pensionato di 68 anni, è morto per un arresto cardiaco dopo aver trovato la propria abitazione completamente devastata dai ladri. L’uomo era appena rientrato da una passeggiata serale con la moglie e la figlia quando, varcata la soglia di casa, si è trovato di fronte a una scena che ha avuto conseguenze fatali.





Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero approfittato dell’assenza della famiglia per introdursi nell’appartamento, portando via oggetti di valore e denaro. La scoperta del furto è avvenuta intorno alle ore 23: cassetti svuotati, armadi aperti e fotografie di famiglia sparse sul pavimento hanno accolto Giuseppe Capaldini al suo rientro. L’uomo ha accusato un malore immediato, collassando all’ingresso di casa.

La moglie ha subito allertato il 118 e ha tentato di prestare soccorso insieme alla figlia, Simona Capaldini, che ha raccontato quei drammatici momenti in un’intervista al quotidiano La Nazione. “Lo tenevo tra le braccia, ho anche provato a fargli un massaggio, ho sperato fino alla fine che potesse salvarsi,” ha dichiarato la donna. Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. “Quando l’operatrice del 118 ha scosso il capo abbiamo capito che non c’era nulla da fare,” ha aggiunto.

La perdita del padre ha lasciato Simona Capaldini e tutta la famiglia in uno stato di profondo dolore e rabbia. “La vita di mio padre vale una fede, un braccialetto d’oro e qualche centinaia di euro. Non meritava di morire così,” ha affermato la figlia, esprimendo il suo sgomento per una tragedia che si sarebbe potuta evitare.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia Capaldini. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del furto. Gli investigatori stanno analizzando le modalità con cui i ladri si sono introdotti nell’abitazione e stanno raccogliendo testimonianze nel quartiere.

Il furto avvenuto nella casa di Giuseppe Capaldini non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, Spoleto ha registrato un aumento degli episodi di criminalità legati ai furti nelle abitazioni. Questo ha generato preoccupazione tra i residenti, molti dei quali ora temono per la propria sicurezza.

La drammatica vicenda di Giuseppe Capaldini solleva interrogativi sulla necessità di una maggiore vigilanza e prevenzione contro i reati predatori. Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli e a promuovere iniziative per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La famiglia Capaldini, nel frattempo, cerca di affrontare il dolore per una perdita improvvisa e ingiusta. “Papà si è accasciato proprio tra le foto di famiglia che i ladri avevano gettato a terra,” ha ricordato Simona Capaldini, sottolineando l’atrocità del gesto che ha stravolto le loro vite.

La comunità di Spoleto si è mobilitata per esprimere solidarietà alla famiglia colpita da questa tragedia. Episodi come questo evidenziano l’importanza di tutelare non solo i beni materiali ma anche la serenità delle persone, spesso compromessa da azioni criminali.



