Peppe Di Napoli racconta: “Ho vinto il cancro grazie al metodo bambino”

Peppe Di Napoli, noto pescivendolo di Napoli e celebrità dei social, ha recentemente celebrato la sua vittoria contro il cancro con una cena speciale in un ristorante di cucina spagnola. Circondato da amici e persone care, tra cui il foodblogger Egidio Cerrone, conosciuto come “Puok”, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha condiviso la sua esperienza e il metodo che lo ha aiutato a superare la malattia, definendolo il “metodo bambino”.





Durante la serata, Di Napoli ha spiegato come ha affrontato la sua battaglia contro il tumore con un approccio semplice ma efficace: “Ho fatto come fanno i bambini, che pensano solo a giocare”. Questo atteggiamento positivo, secondo lui, è stato fondamentale per mantenere alte le difese immunitarie e combattere la malattia. Ha raccontato: “Ho giocato, ho lavorato e non ho mai pensato alla malattia. Le difese immunitarie non si abbassano e aggrediscono la malattia. Ho vinto io”.

L’importanza di non lasciarsi sopraffare dalla negatività è stata sottolineata più volte durante il suo discorso. Di Napoli ha aggiunto una riflessione personale sulla connessione tra mente e corpo, dichiarando: “Noi abbiamo due cervelli, uno sulla testa e l’altro sulla pancia. L’ansia parte dalla pancia e lo trasmette alla testa. Io non ho pensato alla pancia”.

La cena organizzata da Peppe Di Napoli è stata una vera celebrazione della vita e della rinascita. Per suggellare il momento, è stata aperta una bottiglia di champagne, un gesto simbolico per brindare alla fine di un periodo difficile e all’inizio di una nuova fase della sua vita.

Non è la prima volta che Di Napoli parla pubblicamente della sua esperienza con il cancro. Sui social media, aveva già raccontato di aver avvertito i primi sintomi durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, inizialmente attribuendoli alla semplice stanchezza. Solo successivamente è arrivata la diagnosi, seguita da un percorso che lo ha portato a vincere questa battaglia. Pochi giorni fa, ha annunciato con gioia: “Ho sconfitto il tumore”.

Il “metodo bambino” descritto da Peppe Di Napoli si basa sull’idea di continuare a vivere con normalità, senza lasciarsi sopraffare dalla malattia. Questo approccio richiama in parte le teorie psicologiche che sottolineano l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo durante le difficoltà. Molti esperti concordano sul fatto che non focalizzarsi esclusivamente sulla diagnosi può aiutare a migliorare la qualità della vita e, in alcuni casi, anche a rafforzare le difese immunitarie.

La serata ha visto la partecipazione di amici stretti e personalità note del mondo digitale come Egidio Cerrone, che ha condiviso sui social momenti della festa per celebrare insieme al suo amico questa importante vittoria. L’atmosfera era carica di emozione e gratitudine per un traguardo che va oltre la semplice guarigione fisica: rappresenta un messaggio di speranza e resilienza.