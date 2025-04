Per dodici anni il mio ex marito mi ha evitata: non mi ha mai chiamata né si è interessato a come stessi. Ma di recente si è presentato alla porta di casa con una richiesta del tutto inaspettata

Dopo il matrimonio abbiamo avuto due figli, che con il tempo sono cresciuti, diventando uomini e costruendo le proprie vite. Tuttavia, quando erano ancora piccoli, iniziai a notare che mio marito prestava sempre più attenzione ad altre donne. All’inizio cercai di non dargli troppo peso, ma con il passare degli anni la situazione divenne evidente: era uno di quegli uomini incapaci di ignorare una donna che passava.





Con il tempo, quando i nostri figli iniziarono l’università, io e mio marito ci allontanammo sempre di più. I tradimenti divennero frequenti, ma io continuai a sopportare, nel tentativo di proteggere i ragazzi dal dolore e dalle delusioni. Quando però divennero autonomi, compresi che non potevo più portare avanti un’unione fondata sulla sofferenza. Così trovai il coraggio di dirgli che volevo divorziare.

Dopo la separazione, ci dividemmo l’appartamento e prendemmo strade diverse. Iniziai a vivere da sola. A volte pensavo a lui, poiché avevamo condiviso tanti anni, ma il dolore che portavo dentro era ancora presente, e non svaniva.

Nemmeno durante le festività mostrava segni di attenzione o tentava di contattarmi. L’unico legame era rappresentato da qualche rara conversazione con i nostri figli, che, consapevoli della frattura ormai insanabile, evitavano persino di nominarlo.

Sono passati dodici anni. La vita è andata avanti, fino a quando, un giorno, ho sentito bussare alla porta. Quando l’ho aperta, il cuore ha avuto un sussulto. Davanti a me c’era lui — il mio ex marito.

Il tempo lo aveva segnato profondamente. Era invecchiato, appariva stanco, affaticato, e la sua salute sembrava chiaramente compromessa. Per qualche istante restammo in silenzio, incapaci di trovare le parole.

L’ho invitato ad entrare. Non è stato facile rompere il ghiaccio. Dentro di me si affollavano domande, ricordi e pensieri contrastanti. Ma le parole tardavano ad arrivare.

Solo dopo alcune tazze di tè, ha cominciato a raccontarmi la sua vita. Mi ha confidato di non avere più una stabilità, di essere malato e di sentirsi arrivato a un punto critico della propria esistenza.

Poi, con voce tremante, mi ha chiesto perdono. Perdono per i tradimenti, per le umiliazioni, per aver distrutto il nostro matrimonio. Mi ha proposto di ricominciare. Di tornare insieme.

Sono rimasta lì, davanti a lui, in silenzio. Per dodici lunghi anni non ci eravamo parlati. Non si era mai interessato a come stessi, né aveva mostrato alcuna forma di empatia. Ma io, in quegli anni, avevo affrontato un lungo percorso di guarigione, avevo ritrovato una mia serenità.

E ora, di fronte a me, c’era un uomo malato, solo, che mi chiedeva una seconda possibilità.

Non ho saputo dargli una risposta. Gli ho detto che avevo bisogno di tempo per riflettere. E ora, mentre valuto ogni aspetto, ogni ferita del passato e ogni timore del presente, mi chiedo se sia giusto riaccoglierlo nella mia vita… oppure lasciarlo definitivamente nel passato.