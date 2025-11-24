Per il suo funerale, Ornella Vanoni aveva un vestito Dior pronto — «Fa bella figura»





La camera ardente di Ornella Vanoni è stata allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, seguita dai funerali che si sono svolti presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, dove l’artista viveva e dove è deceduta a 91 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo tra amici, parenti e fan, che hanno sempre accompagnato le loro vite con le sue indimenticabili canzoni, cantate con una voce di velluto che l’ha resa famosa. Ornella Vanoni era molto amata e apprezzata per il suo straordinario talento, la sua eleganza e quella particolare ironia che la caratterizzava. Era capace di ridere di tutto, anche di se stessa, affrontando con intelligenza temi come l’età e la mortalità, come dimostrano i suoi siparietti con Fabio Fazio.





Ospite fissa a “Che Tempo Che Fa”, Vanoni non mancava mai di ironizzare in modo mai melenso o malinconico sulla sua vita, compresi i novant’anni compiuti e i vari acciacchi di salute. In una delle sue apparizioni, aveva persino condiviso come immaginava il suo funerale, rivelando di aver già predisposto ogni dettaglio, incluso il vestito da indossare.

A dicembre 2023, durante una delle sue partecipazioni a “Che Tempo Che Fa”, Ornella Vanoni aveva dichiarato di aver preso decisioni importanti riguardo al suo funerale, assicurando che le sue volontà sarebbero state rispettate. Tra i suoi desideri, c’era la musica di Paolo Fresu come accompagnamento. Il musicista ha raccontato di aver ricevuto questa richiesta circa sei anni fa, ma ha mantenuto segreto il brano che eseguirà in onore della cantante: “Mi chiamò una mattina. Ero a Bologna. Avevo accompagnato mio figlio a scuola. Mi svelò quel suo desiderio, mi disse cosa avrei dovuto suonare”. Ornella Vanoni ha espresso anche il desiderio di avere una bara semplice e di disperdere le sue ceneri in mare, possibilmente a Venezia. Ma il dettaglio che ha colpito di più è stato il vestito scelto per il suo ultimo viaggio: “Il vestito ce l’ho, è di Dior. Fa bella figura”.

La scelta di Dior non è sorprendente, considerando lo stile raffinato e sofisticato che Ornella Vanoni ha sempre rappresentato. Nei suoi esordi, era vestita dall’audace Gianni Versace, ma con la sua scomparsa, si è avvicinata al rigoroso Gianfranco Ferrè. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con diversi stilisti di prestigio, mantenendo sempre un gusto ricercato che le permetteva di oscillare tra uno stile minimal e uno più da diva, senza mai risultare volgare o eccessiva. I suoi must have includevano gonne a ruota, abiti in maglia e scollature a barca, creando un guardaroba inconfondibile che ha superato le mode del momento.

Per il suo ultimo saluto, Ornella Vanoni ha scelto Dior, una maison che incarna perfettamente il suo stile nelle linee e nei colori. Proprio durante il Festival di Sanremo 2021, la cantante ha indossato un abito firmato Dior da Maria Grazia Chiuri, dimostrando ancora una volta la sua eleganza e il suo amore per la moda.



