Perché Elodie è l’icona moderna che amiamo e che non smette di farci sognare

Tra abiti firmati e ispirazioni vintage, Elodie incanta il pubblico di Sanremo 2025 con uno stile che unisce glamour, eleganza e modernità.





La canzone “Dimenticarsi alle 7” ha portato Elodie sul palco del Festival di Sanremo 2025, ma ciò che davvero ha lasciato il segno sono stati i suoi outfit strepitosi. La cantante ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile, capace di combinare il fascino delle dive del passato con un tocco contemporaneo. Con la sua presenza magnetica, ha incantato il pubblico durante tutte le serate, dalla prima apparizione fino alla finale.

Il segreto del successo di Elodie? Essere una diva sì, ma sempre con un lato umano e moderno che la rende vicina al suo pubblico.

I look di Elodie: un viaggio tra moda e glamour

Per la sua prima serata sul palco dell’Ariston, Elodie ha scelto un abito firmato Prada. Ha messo da parte le sue solite trasparenze audaci, optando invece per un lungo abito fasciante in total silver. Il design, con una silhouette a sirena, bustier rigido e una profonda scollatura, ha esaltato la sua fisicità, mentre lo spacco posteriore aggiungeva un tocco sensuale.

Seconda serata: il rosso secondo Gucci

Dopo l’argento, è stata la volta del rosso. Elodie ha indossato un abito mozzafiato di Gucci, ancora con silhouette a sirena, ma impreziosito da dettagli unici: frange, piume e un reggiseno a balconcino visibile sul corsetto. La gonna lunga con un effetto “squame” ha reso questo look uno dei più discussi della serata.

La serata delle cover: total black con Vivienne Westwood

Durante la serata dedicata alle cover, Elodie ha duettato con Achille Lauro, sfoggiando un look coordinato in total black. Per l’occasione, la cantante ha scelto un abito d’archivio di Vivienne Westwood, caratterizzato da una maxi scollatura a cuore sul corpetto strapless e uno spacco frontale audace. La stola abbinata completava il look, donandole un’eleganza senza tempo.

La finale: un tributo alla Vecchia Hollywood con Atelier Versace

Per la serata finale, Elodie ha sfoggiato un abito custom-made di Atelier Versace, realizzato su misura per lei. Questo capolavoro sartoriale, accompagnato da lunghi guanti coordinati, richiamava lo stile delle dive degli anni Trenta, ma con un tocco moderno che ha reso l’artista assolutamente unica. La stylist Giulia Cova, che ha curato tutti i suoi look, ha spiegato come l’ispirazione fosse legata alla vecchia Hollywood, mettendo in risalto la femminilità e la forza di Elodie in questa fase della sua carriera.

Perché Elodie conquista tutti?

Elodie non è solo una cantante talentuosa, ma anche una figura capace di rappresentare una femminilità moderna e sicura di sé. È quella che si diverte durante la conferenza stampa come una ragazza normale, ma che sul palco si trasforma in una diva che lascia tutti senza parole. La sua capacità di non preoccuparsi dei giudizi e di esprimere se stessa liberamente la rende una fonte d’ispirazione per molti.

Con i suoi look impeccabili e il suo atteggiamento autentico, Elodie si conferma una delle protagoniste più amate di questa edizione del Festival di Sanremo. E se c’è qualcosa che il pubblico farà davvero fatica a dimenticare, sono le sue apparizioni iconiche sul palco dell’Ariston.