Perde il controllo della moto a Taranto: 34enne muore dopo l’arrivo in ospedale





Brutta storia, a Taranto. Un ragazzo di 34 anni, in sella alla sua Bmw R1250 sul corso Vittorio Emanuele II, ha perso il controllo della moto e si è schiantato.





Da quel che si sa finora, nessuno ha capito bene perché sia successo – magari un malore improvviso, magari qualcos’altro, chi lo sa. Fatto sta che la moto ha continuato a sbandare per qualche metro da sola, fino a fermarsi sul marciapiede vicino a una fermata dell’autobus. Roba da film, ma tragica.

La chiamata ai soccorsi è partita subito. Gli operatori del 118 sono arrivati in fretta, l’hanno caricato d’urgenza e portato al Santissima Annunziata col codice rosso. Ma niente da fare, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Se n’è andato poco dopo essere arrivato in ospedale. Almeno, per fortuna, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto ovviamente è arrivata la polizia locale per i rilievi e ora stanno cercando di capire esattamente come sia andata. Davvero una brutta giornata per Taranto.



