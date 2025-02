Perde il controllo della vettura e finisce contro un vigneto: deceduto il giovane David Agostinetto

David Agostinetto, un ragazzo di 20 anni conosciuto e amato dalla comunità di Valdobbiadene, è tragicamente deceduto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio in un incidente stradale che ha scosso profondamente la sua famiglia e i suoi amici.





Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, David stava percorrendo da solo la strada che porta a Saccol di Valdobbiadene, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. La vettura è uscita fuori strada, finendo per schiantarsi in un vigneto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del Suem 118 e i Vigili del Fuoco di Montebelluna, che hanno lavorato per cercare di soccorrere il ragazzo. In un primo momento, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Treviso Emergenza, decollato dal Ca’ Foncello di Treviso. Nonostante gli sforzi, purtroppo, non c’era più nulla da fare per David.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore. La tragica notizia si è diffusa rapidamente tra la popolazione, scioccando l’intera comunità locale.

David era molto conosciuto a Valdobbiadene, dove viveva con la sua famiglia. Il giovane, dopo aver completato gli studi, aveva trovato lavoro alla Cantina Ruggeri, una delle realtà più importanti della zona. Tra i suoi sogni c’era l’idea di comprare un terreno e coltivarlo insieme al fratello, con l’intenzione di avviare una piccola attività familiare.

Il fratello di David ha ricordato il ragazzo come una persona semplice e senza pretese, sempre sorridente. “Sabato sera doveva incontrare degli amici per mangiare una pizza e dopo sarebbe andato a vedere la sua fidanzata. Non riusciamo a capire cosa sia successo,” ha dichiarato con tristezza.

In questo momento di grande dolore, la comunità di Valdobbiadene si stringe attorno alla famiglia Agostinetto, ricordando David per il suo impegno, la sua dedizione e il suo sorriso che resteranno nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.