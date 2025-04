Pesta per sbaglio la zampa del cane, il proprietario reagisce sparandogli: ferito e arrestato 45enne

Un grave episodio di violenza si è verificato nelle scorse ore a Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari, dove un giovane di 26 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla scapola sinistra. L’incidente è scaturito da una lite tra il giovane e il proprietario di un cane, culminando in un gesto estremo che ha portato all’arresto del 49enne, accusato di tentato omicidio.





L’allerta è scattata intorno alle 3 di notte, quando il 26enne, residente ad Assemini, si è presentato presso la Guardia Medica di Capoterra, accompagnato da un amico. Il giovane ha dichiarato di essere stato colpito da un proiettile, e il personale medico del 118 lo ha immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Nel frattempo, i carabinieri, avvisati dalle autorità sanitarie, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini preliminari hanno messo in luce che la lite era iniziata per motivi futili legati a un incidente che ha coinvolto il cane di un 49enne del posto. Secondo le testimonianze raccolte, il 26enne, mentre si trovava con alcuni amici in piazza Sardegna, avrebbe pestato accidentalmente il cane senza scusarsi, mostrando indifferenza per il dolore inflitto all’animale. Questo gesto ha scatenato la reazione del proprietario del cane, che ha affrontato il giovane in una prima lite.

Dopo il confronto verbale, il 49enne ha colpito il giovane alle spalle, sparando un colpo d’arma da fuoco prima di fuggire a piedi dalla scena. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato una ricerca per rintracciare il responsabile. Il 49enne è stato successivamente arrestato dai carabinieri, che hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, è stata rinvenuta e sequestrata una carabina ad aria compressa, modificata per l’uso di proiettili calibro 22.

In seguito all’arresto, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari. Le indagini continuano, con particolare attenzione all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona, per ricostruire ogni dettaglio dell’aggressione e comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

L’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità dei proprietari di animali domestici, nonché sull’uso di armi in situazioni di conflitto. Le autorità locali stanno valutando come prevenire episodi simili in futuro, sottolineando l’importanza di mantenere la calma in situazioni di tensione.

Il giovane ferito, dopo aver ricevuto le cure necessarie, dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. La comunità di Capoterra è rimasta scossa dall’incidente, che ha evidenziato come anche un gesto apparentemente insignificante possa degenerare in violenza estrema. Le indagini in corso potrebbero portare a ulteriori sviluppi, mentre la vicenda continua a essere seguita con attenzione dalle forze dell’ordine e dai media.