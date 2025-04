Picchiato per un urto con un ragazzo, 19enne perde la vita: ha battuto la testa su un muretto

La morte di un giovane di 19 anni, di origine tunisina e residente a Bologna, ha scosso la comunità locale. Il ragazzo è deceduto all’ospedale Maggiore dopo essere stato coinvolto in un’aggressione avvenuta nella serata del 25 aprile. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito e buttato a terra da due ragazzi, forse conosciuti da lui, dopo aver urtato uno di loro mentre si trovava per strada. La dinamica dell’incidente ha portato a un arresto cardiocircolatorio, che ha causato la sua morte poche ore dopo.





Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che, coordinati dalla procura, hanno aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Inizialmente, si era ipotizzato che il ragazzo fosse caduto a causa di un abuso di alcol, ma questa teoria è stata rapidamente scartata. La testimonianza della fidanzata della vittima, presente al momento dell’aggressione, ha contribuito a fornire un quadro più chiaro della situazione.

L’aggressione è avvenuta nella zona di Barca, dove il 19enne è stato soccorso intorno alle 22. I carabinieri hanno riferito che il giovane, trovato privo di sensi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. Purtroppo, due ore dopo, è deceduto. La situazione è apparsa da subito sospetta agli investigatori, che hanno attivato il nucleo investigativo per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato aggredito da due ragazzi più grandi, uno dei quali di origine straniera. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando di rintracciare i sospetti, che potrebbero essere stati coinvolti in un atto di violenza gratuito scatenato da un semplice urto in strada. La testimonianza della fidanzata sarà fondamentale per ricostruire la dinamica esatta degli eventi.

Dopo il decesso del giovane, avvenuto poco prima di mezzanotte, i sanitari hanno contattato il numero di emergenza 112. L’ipotesi dell’abuso di alcol è stata scartata, lasciando spazio a quella di un’aggressione violenta. Gli investigatori hanno già avviato le procedure per disporre un’autopsia, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili per le indagini.

La comunità di Bologna è rimasta profondamente colpita da questo tragico evento. La morte del giovane ha suscitato un forte sentimento di indignazione e preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle strade della città. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno promesso di fare tutto il possibile per garantire giustizia e sicurezza.