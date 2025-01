Piero Barone di Il Volo: “La mia prima volta è stata dietro un cespuglio dopo uno spettacolo di Michelle Hunziker”

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble di Il Volo si sono raccontati a Le Iene, svelando momenti privati e curiosità dalla loro vita personale e professionale

Nicolò De Devitiis ha avuto il privilegio di trascorrere 48 ore con i tre tenori di Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Durante il loro tour che li ha portati da Parigi a Sofia, i tre artisti si sono raccontati senza filtri, condividendo aneddoti inediti, dalla loro prima volta in amore alla difficoltà di affrontare gli attacchi di panico. Non sono mancati riferimenti a momenti più controversi, come quello in cui avrebbero distrutto una stanza d’hotel, lanciando anche feci contro i muri.





“Ho perso la verginità dietro a un cespuglio”, racconta Piero Barone

In una camera d’albergo con Nicolò De Devitiis, Piero Barone ha parlato anche del suo passato sentimentale, svelando di aver perso la verginità in un posto decisamente insolito: “Un mese prima dei 18 anni, dietro a un cespuglio”. In quel periodo, insieme ai suoi compagni di viaggio Ignazio e Gianluca, aveva partecipato a un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker, con ospiti d’eccezione come Jennifer Lopez e Cameron Diaz. “Dopo la prima volta, a 18-19 anni, ci siamo divertiti”, ha dichiarato Barone. Ma ora, a oltre 30 anni, Piero si è evoluto: “È cambiato tutto” e ha rivelato di essere alla ricerca del vero amore. Ammette di non sentirsi più a suo agio nell’incontrare una persona dopo un concerto e passare insieme un paio d’ore, per poi lasciarsi tutto alle spalle. La sua paura più grande è “non riuscire a formare una famiglia” e di non trovare mai la donna giusta. “Mi aspettavo che a quest’età qualcosa fosse già partito”, ha confessato.

La nascita del trio de Il Volo

Il trio che ha conquistato il mondo è nato quasi per caso, durante una puntata del programma Ti Lascio una Canzone. I tre ragazzi non si conoscevano affatto, ma la chimica che si è creata sul palco ha dato vita a un legame tanto professionale quanto personale. Nonostante il forte affetto che li lega, Piero ha ammesso che non ha mai detto loro “ti voglio bene” perché “faccio fatica” ad esprimere i suoi sentimenti. I tre artisti hanno caratteri molto diversi, come racconta Barone: “Gianluca è quello che cucca di più con le ragazze. Le nonne invece impazziscono per Ignazio”. In Italia spesso vengono considerati un gruppo per un pubblico maturo, ma “in Messico, ad esempio, il 70% dei nostri fan sono ragazzi”, ha aggiunto Piero, dimostrando così la versatilità della loro musica.

Questa intervista, che ha messo in luce aspetti sconosciuti della vita privata e professionale di Il Volo, ha lasciato il pubblico sorpreso, con rivelazioni che confermano la loro autenticità e il legame profondo che li unisce.