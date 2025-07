Pierpaolo Pretelli conclude il suo ruolo all’Isola dei Famosi 2025 e torna dalla famiglia. La suocera Fariba Tehrani lo elogia per il suo talento

Dopo aver partecipato come inviato all’Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli è pronto a fare ritorno a casa. L’edizione del reality si è chiusa ieri sera con la vittoria di Cristina Plevani, segnando anche la fine del percorso professionale di Pretelli in Honduras. Ad accoglierlo ci saranno la compagna Giulia Salemi, il loro figlio Kian, nato lo scorso gennaio, e Leonardo, il figlio avuto da una precedente relazione. Tra i tanti messaggi ricevuti, spiccano le parole di stima della suocera, Fariba Tehrani, che ha sottolineato il suo apprezzamento per l’impegno e il talento dimostrati.





La madre di Giulia Salemi ha utilizzato i social per esprimere il proprio affetto e incoraggiare il genero al rientro in famiglia. In un commento sotto un post dedicato all’Isola dei Famosi, ha scritto: “Caro Genero Pierpaolo, è stato un’emozione vederti approdare all’Isola dei Famosi. Ti ho osservato con orgoglio fin dal primo momento, quando l’emozione ti ha travolto. Ma poi, con grinta e naturalezza, hai preso il tuo ruolo di inviato e lo hai portato avanti con sicurezza. Sei stato brillante, spontaneo e pieno di cuore. Ti ammiro e ti faccio i miei complimenti più sinceri: hai dato il meglio di te, e l’hai fatto alla grande.”

Il messaggio si conclude con un invito affettuoso: “Ora torna dai tuoi amori Leo, Kian e Giulia e riunisci la famiglia. Che Dio vi protegga. Tua 2’ mamma Fariba.” Un gesto che sottolinea il profondo legame familiare tra i protagonisti di questa storia.

Pierpaolo Pretelli, visibilmente emozionato, ha condiviso sui social le sue riflessioni dopo la finale. In un video selfie pubblicato al termine della diretta su Canale 5, ha raccontato la sua esperienza: “Un viaggio incredibile, più di due mesi che sono qui, sono grato all’Universo per questa grande opportunità. Una crescita umana, professionale, è stato tutto meraviglioso.” Le sue parole testimoniano l’importanza dell’avventura vissuta non solo dal punto di vista lavorativo ma anche personale.

L’Isola dei Famosi 2025 ha rappresentato per Pretelli un’importante occasione di crescita e visibilità. La sua performance come inviato ha raccolto consensi non solo tra i telespettatori ma anche tra gli addetti ai lavori. La speranza, come auspicato dalla stessa Fariba Tehrani, è che questa esperienza possa aprire nuove porte nel mondo dello spettacolo per il giovane volto televisivo.

Il rientro in Italia segna un momento importante per Pierpaolo Pretelli, che potrà finalmente riabbracciare i suoi cari dopo un lungo periodo di lontananza. La compagna Giulia Salemi, nota influencer e personaggio televisivo, ha sempre sostenuto il suo percorso professionale, e ora entrambi potranno dedicarsi alla loro famiglia, consolidando ulteriormente il loro legame.

L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi si è conclusa con successo, regalando al pubblico momenti intensi e indimenticabili. La vittoria di Cristina Plevani ha chiuso una stagione ricca di emozioni, ma anche per chi ha lavorato dietro le quinte, come Pierpaolo Pretelli, questa avventura rimarrà un ricordo indelebile.