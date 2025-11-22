Pietro Delle Piane: «Antonella Elia sparita senza spiegazioni, stavamo progettando il matrimonio»





La recente separazione tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia ha suscitato grande interesse mediatico, ma le due parti raccontano storie molto diverse. Dopo che Elia, ex valletta di Mike Bongiorno, ha annunciato di aver preso una pausa dalla loro relazione, Delle Piane ha deciso di esporre la sua versione dei fatti, rivelando un quadro completamente differente.





Secondo quanto dichiarato da Pietro, la sua ex compagna lo avrebbe lasciato improvvisamente, senza alcuna spiegazione, in un momento particolarmente significativo della loro storia d’amore, quando entrambi erano attivamente impegnati nella pianificazione del matrimonio. “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”, ha affermato Delle Piane durante un’intervista con Monica Setta, che andrà in onda nella puntata di domani, 22 novembre, del programma “Storie al bivio”.

Pietro ha sottolineato che non è la prima volta che Antonella decide di prendersi una pausa dalla loro relazione. Tuttavia, a differenza delle volte precedenti, ha chiarito di non essere disposto a rimanere in attesa di un suo possibile ritorno. La situazione attuale, quindi, non sarà temporanea e Delle Piane ha espresso la sua determinazione a non farsi trovare disponibile nel caso in cui Elia decidesse di riprendere il rapporto.

Da parte sua, Antonella Elia ha spiegato che la decisione di interrompere momentaneamente la relazione è stata presa dopo aver realizzato di non sentirsi pronta per il matrimonio. In diverse interviste, ha descritto questo periodo come un “sabbatical” necessario per fare chiarezza su se stessa prima di affrontare un passo così importante come quello delle nozze.

Tuttavia, Pietro Delle Piane ha chiarito che per lui la situazione è diversa e che non intende tornare indietro. Ha affermato di non essere disposto a riaprire la porta a Antonella, qualora lei decidesse di fare chiarezza e volesse riprendere la relazione. La sua posizione è ferma e riflette un cambiamento significativo nella sua visione della coppia e del futuro.

La separazione tra i due è avvenuta in un contesto di crescente attenzione mediatica, dato il loro status pubblico e le dinamiche della loro relazione. Elia e Delle Piane avevano condiviso momenti significativi insieme, e i preparativi per il matrimonio avevano alimentato l’aspettativa di una celebrazione imminente. La notizia della loro rottura ha colto di sorpresa molti fan e amici, che avevano visto in loro una coppia affiatata e innamorata.

Le dichiarazioni di Pietro mettono in luce una frattura profonda e una mancanza di comunicazione che ha portato a questa separazione. La sua affermazione che Antonella sia “sparita” senza spiegazioni solleva interrogativi sulle dinamiche relazionali e sulle aspettative reciproche all’interno della coppia. Questo episodio evidenzia come, in una relazione, la comunicazione e la chiarezza siano elementi fondamentali per evitare fraintendimenti e malintesi.



