Pietro Genuardi e l’ultimo desiderio per il suo addio: cosa aveva chiesto l’attore prima di morire

I funerali di Pietro Genuardi, attore ben conosciuto per i suoi ruoli in produzioni televisive come “CentoVetrine” e “Il paradiso delle signore”, si terranno il 18 marzo alle 14:30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come la Chiesa degli Artisti, a Roma. Genuardi è venuto a mancare il 14 marzo, dopo aver lottato con un aggressivo tumore del sangue che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene. La sua famiglia ha invitato tutti coloro che desiderano dargli l’ultimo saluto a partecipare alla cerimonia funebre, sottolineando l’importanza di mantenere un’atmosfera di gioia in onore dell’attore.





Con una storia pubblicata su Instagram, i familiari di Genuardi hanno specificato che l’ultimo desiderio dell’attore era quello di non voler tristezza attorno a lui. “Portate i vostri sorrisi più luminosi”, è stato il messaggio che la famiglia ha condiviso, invitando gli amici a non lasciarsi sopraffare dalla malinconia. Questo desiderio riflette la personalità di Pietro, che ha sempre affrontato la sua malattia con grande coraggio e determinazione.

La Basilica di Santa Maria in Montesanto, scelta per il funerale, ha già accolto altri importanti addii nel passato, tra cui quello di Eleonora Giorgi. La famiglia di Genuardi ha voluto rendere omaggio alla sua vita e carriera in un luogo significativo, dove i suoi cari e i fan possono unirsi per celebrare la sua memoria.

Durante la sua battaglia contro la malattia, Genuardi ha condiviso con i suoi follower i progressi e le difficoltà affrontate. Dopo aver annunciato il suo ritiro dalle riprese de “Il paradiso delle signore”, l’attore aveva comunicato attraverso i social media i risultati delle sue terapie. In un post durante le festività natalizie, aveva scritto: “Si è concluso il secondo ciclo di terapie e allo stato attuale, con la totale remissione dei blasti (cellule ematiche malate), sono attualmente sano”. Questo messaggio aveva suscitato speranza tra i suoi fan.

Tuttavia, la malattia ha continuato a essere una sfida per Genuardi. In un successivo aggiornamento, ha parlato del terzo ciclo di chemioterapia, esprimendo un certo ottimismo: “Se tutto andrà bene dal punto di vista medico, sarà la fede e un pizzico di fortuna a evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista”. La sua attitudine positiva ha ispirato molti, e ha sempre ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto durante i momenti difficili.

La perdita di Pietro Genuardi ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi fan, che lo ricordano non solo per i suoi ruoli iconici, ma anche per il suo spirito combattivo. La sua carriera è stata caratterizzata da una serie di interpretazioni memorabili che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo italiano.

L’attore, nato a Palermo, ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione con grande passione, guadagnandosi un posto nel cuore del pubblico grazie alla sua versatilità e al suo talento. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il settore, che ha visto in lui un artista capace di portare emozioni autentiche sullo schermo.