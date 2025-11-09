Pilota italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia: Ralph Salvini aveva solo 45 anni





Una tragedia ha colpito il mondo dell’aviazione con la morte del pilota Ralph Salvini, 45 anni, avvenuta a causa di un incidente aereo in Groenlandia. L’incidente si è verificato il 25 ottobre, ma solo di recente le autorità locali hanno individuato il relitto del velivolo, come comunicato dalla Farnesina. Salvini era alla guida di un aereo da turismo che stava percorrendo la rotta da Happy Valley-Goose Bay, in Terranova e Labrador, verso la Groenlandia.





Secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (CBC), l’aereo di Salvini era scomparso durante il volo a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il pilota aveva tentato una manovra d’emergenza per riprendere quota, ma ogni tentativo si è rivelato infruttuoso. Il relitto è stato rinvenuto successivamente, senza alcun superstite a bordo, come confermato da Naviair, l’ente danese responsabile del controllo del traffico aereo.

Originario di Pisa, dove si era laureato in ingegneria, Ralph Salvini risiedeva a Manchester, dove gestiva una piccola società di trasporto aereo. Sul suo profilo LinkedIn, Salvini scriveva: “Oltre alle mie responsabilità in cabina di pilotaggio, sono orgoglioso di guidare la visione e la crescita di Laminar Flow Ltd. in qualità di proprietario. Impegnato a migliorare sia l’esperienza del cliente che il successo dei nostri servizi di volo di linea, unisco la leadership strategica alla competenza pratica nella navigazione in diversi spazi aerei e contesti normativi”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra i colleghi e le persone che lo conoscevano. L’azienda Dea, con cui Salvini aveva collaborato per un lungo periodo, ha espresso il suo dolore attraverso i social media, affermando: “L’intero team di Dea è profondamente addolorato per la tragica notizia della scomparsa di Ralph Salvini. Da luglio 2015 fino alla primavera di quest’anno, Ralph è stato un pilastro della nostra organizzazione. Era anche una persona dalla personalità effervescente e chi ha lavorato con Ralph conosce l’impatto contagiosamente positivo che ha avuto durante il suo periodo con noi”.

Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze precise dell’incidente. Il ritrovamento del relitto ha avviato una serie di accertamenti per comprendere le cause che hanno portato alla tragedia. Gli investigatori stanno esaminando i dati di volo e le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per una valutazione accurata.

Ralph Salvini era noto non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua passione per l’aviazione. La sua carriera era caratterizzata da un costante impegno nel migliorare le operazioni della sua compagnia aerea, cercando sempre di garantire la massima sicurezza e soddisfazione per i passeggeri. La sua perdita rappresenta un duro colpo per il settore, che ha visto in lui un esempio di dedizione e competenza.

Il caso di Salvini ha riacceso l’attenzione sui rischi associati all’aviazione, in particolare in condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti sottolineano l’importanza di una preparazione adeguata e di una valutazione continua delle situazioni di volo, soprattutto quando si opera in regioni remote e difficili come quelle della Groenlandia.



