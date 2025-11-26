Pisa, auto si rovescia e termina nel canale: tragedia, donna muore davanti al marito





Un’auto sbanda e si ribalta in un canale colmo d’acqua nella frazione di San Giorgio, a Cascina. La conducente, Maria Albanese, 79 anni, perde la vita. Il marito, estratto vivo da un passante, è ricoverato in gravi condizioni.





Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio, nel comune di Cascina (Pisa). La vittima è Maria Albanese, 79 anni, rimasta intrappolata all’interno dell’auto finita nel canale adiacente la carreggiata. Il marito, che viaggiava con lei, è stato tratto in salvo da un automobilista di passaggio ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo via Santa Maria sotto una pioggia intensa, quando la vettura ha perso aderenza all’altezza di un ponticello privo di protezioni laterali. Dopo una sbandata, il mezzo si è ribaltato finendo nel fosso pieno d’acqua a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Un automobilista che passava in quel momento ha notato l’auto capovolta e si è immediatamente fermato per prestare soccorso. È riuscito a liberare l’uomo e a trascinarlo fino alla riva, mentre Maria Albanese è rimasta incastrata nell’abitacolo, sommerso dall’acqua.

I soccorsi e il drammatico tentativo di salvataggio

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa, la medicalizzata di Cascina, la polizia municipale e i sanitari del 118.

In una nota, i pompieri hanno spiegato: «L’auto, per cause ancora da definire, è finita in un fosso pieno d’acqua in prossimità di un ponticello. Un uomo è riuscito a uscire grazie all’aiuto di un passante, mentre la passeggera è purtroppo deceduta malgrado il tempestivo intervento del personale VVF, che è entrato in acqua per tentare di recuperarla in vita».

I soccorritori hanno eseguito manovre di rianimazione prolungate, ma per la 79enne non c’è stato nulla da fare. Il marito, in stato di shock e con diverse ferite, è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Una strada considerata pericolosa

La polizia municipale di Cascina ha effettuato i rilievi per stabilire le cause dello sbandamento. Secondo le prime ipotesi, la pioggia e l’assenza di barriere protettive potrebbero aver contribuito alla tragedia.

Via Santa Maria, dove è avvenuto l’incidente, è da tempo al centro di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, che denunciano la mancanza di parapetti e di adeguata illuminazione nei tratti più stretti. Negli anni scorsi erano già stati segnalati episodi simili, fortunatamente senza conseguenze così gravi.

La morte di Maria Albanese riapre ora con forza il dibattito sulla sicurezza stradale in quella zona. La comunità di Cascina si è stretta intorno ai familiari della donna, ricordata come una persona gentile e molto conosciuta nel quartiere.

Le autorità locali hanno annunciato che saranno valutati interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto di strada, per evitare che simili tragedie possano ripetersi.



