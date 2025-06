Più bevi, più deboli sono le tue ossa: 3 “Silent Kil.lers” che drenano il calcio dal tuo corpo

Alcune bevande possono sembrare innocue, persino popolari per il loro gusto delizioso, ma in realtà sono “killer silenziosi” che rilasciano silenziosamente il calcio dalle ossa. Nel tempo, questo può portare a osteoporosi, ossa fragili e un rischio molto più elevato di fratture.





Il tuo sistema scheletrico è la struttura che sostiene tutto il tuo corpo, ma è sorprendentemente vulnerabile, soprattutto se persistono abitudini alimentari e di consumo malsane.

Ecco tre tipi di bevande che gli esperti avvertono possono danneggiare le ossa se consumate regolarmente:

1. Bibita

Le bibite gassate sono ricche di acido fosforico, una sostanza che interrompe l’equilibrio calcio-fosforo nel corpo. Quando i livelli di fosforo sono elevati e il calcio è insufficiente, il corpo compensa estraendo il calcio dalle ossa, causando una significativa perdita di calcio.

Inoltre, molte bibite contengono caffeina, che interferisce con l’assorbimento del calcio. Uno studio dell’Università di Harvard ha rilevato che le donne che consumavano regolarmente bibite gassate avevano un rischio maggiore di fratture dell’anca rispetto a quelle che non lo facevano.

I bambini e gli adolescenti, che stanno ancora sviluppando massa ossea, sono particolarmente vulnerabili. L’assunzione regolare di bibite gassate in questa fase può influire negativamente sia sull’altezza che sulla densità ossea più avanti nella vita.

2. Bevande energetiche e caffè in eccesso

Le bevande energetiche e il caffè forte contengono entrambe elevate quantità di caffeina. Mentre la caffeina può migliorare la concentrazione e le prestazioni con moderazione, il consumo eccessivo (più di 400 mg al giorno) accelera l’escrezione di calcio attraverso le urine. Nel tempo, questo impoverisce il calcio nel sangue e aumenta il rischio di osteoporosi.

Molte persone sostituiscono l’acqua con il caffè o consumano bevande energetiche durante il giorno senza rendersi conto che questa abitudine potrebbe erodere silenziosamente la loro forza ossea.

Se ti piace il caffè, limitati a una o due tazze piccole al giorno e assicurati di integrare con cibi ricchi di calcio come latticini, piccoli pesci con lische o verdure a foglia scura.

3. Tè al latte e tè in bottiglia acquistati in negozio

I tè al latte commerciali e i tè in bottiglia sono spesso realizzati con aromi artificiali, dolcificanti sintetici e creme non identificate. Alcuni contengono anche un eccesso di caffeina. Il consumo regolare di queste bevande non solo aumenta il rischio di obesità e diabete, ma interferisce anche con l’assorbimento del calcio e di altri minerali essenziali.

L’alto contenuto di zucchero nel tè al latte può anche ostacolare la produzione di vitamina D da parte dell’organismo, che è fondamentale per l’assorbimento del calcio.

Un malinteso comune è che il tè al latte a base di tè verde o nero sia salutare. Tuttavia, il contenuto effettivo di tè nella maggior parte delle versioni commerciali è minimo e le bevande sono in genere piene di additivi che fanno più male che bene.

Il consiglio dell’esperto: Bevi saggiamente per proteggere le tue ossa

Per mantenere la salute delle ossa, oltre a consumare abbastanza calcio e vitamina D dal cibo, dovresti anche prestare attenzione alle tue bevande quotidiane.

Bevi abbastanza acqua naturale (da 1,5 a 2 litri al giorno)

Includi latte o alternative

vegetali ricche di calcio Riduci al minimo o evita le bevande sopra

elencate Fai esercizio fisico regolarmente e ottieni circa 15 minuti di luce solare ogni mattina

La salute delle ossa non può essere ripristinata da un giorno all’altro una volta compromessa. Ecco perché è importante iniziare ad apportare piccoli cambiamenti coerenti ora, come scegliere le bevande giuste ogni giorno. Evitare queste tre bevande drenanti per il calcio è un passo semplice ma potente per mantenere le ossa forti a lungo termine.