Polonia mostra la foto di un drone dopo 24 ore: davvero la Russia attacca con un affare tenuto insieme dallo scotch?

di Francesco Dall’Aglio da Facebook





“Sette ore di guerra”, anzi “da incubo”, anzi meglio, “la notte più buia d’Europa”, come scritto nell’articolo dei servi di repubblica.

“Lo zar mette alla prova l’Europa”, ma il jet-radar italiano è “decisivo”.

Ci voleva in effetti Di Feo per descrivere gli eventi dell’altra notte come una battaglia, anzi come la battaglia d’Inghilterra.

Le minacce che si materializzano sui radar, prima una, poi un’altra, poi altre ancora; il terrore che prende la pacifica Europa, già a letto dopo un giorno di lavoro nei campi e negli opifici, e una parca cena; gli aerei che si alzano in volo, gli elicotteri coi cecchini; nessuno sa che fare, ma ecco che compare nel cielo il Gulfstream italiano, “la regia di tutte le attività difensive” che risolve la situazione.

La battaglia di Polonia è stata combattuta eroicamente ed evidentemente vinta, anche se il nostro non lo dice per modestia, ma l’analisi dei rottami è un terribile anticlimax: “sembrano appartenere ai Gerbera”, che sono disarmati, ma raccolgono comunque informazioni (lo fanno, in effetti). Che delusione! L’ultima beffa dello zar, dal suo bunker sotto gli Urali.