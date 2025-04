Posto di blocco, 19enne apre il fuoco sui carabinieri: arrestato insieme a due amici, uno ubriaco alla guida, l’altro armato

Un controllo stradale a Pontedera si è trasformato in un episodio di violenza nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile. I carabinieri, impegnati in un normale posto di blocco, hanno fermato un veicolo con tre giovani a bordo intorno all’una di notte.





Durante il controllo, uno dei passeggeri, un diciannovenne, ha improvvisamente estratto una pistola, sparando alcuni colpi contro i militari. Subito dopo, ha tentato di fuggire a piedi, abbandonando l’auto e i suoi amici. Fortunatamente, nessuno dei carabinieri è rimasto ferito. Nonostante il pericolo, uno dei militari è riuscito a inseguire e fermare il giovane senza dover usare l’arma.

Il ragazzo è stato arrestato immediatamente e portato nel carcere di Pisa dopo le formalità. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una pistola, munizioni e quantità di hashish e cocaina, probabilmente destinate alla vendita.

Anche gli altri due giovani coinvolti hanno avuto problemi con la legge. Il conducente del veicolo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre l’altro passeggero è stato segnalato per porto illegale di coltello.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte dai carabinieri di Ponsacco in collaborazione con l’Aliquota Radiomobile di Pontedera. L’operazione non solo ha evitato conseguenze più gravi, ma ha anche bloccato un possibile giro di spaccio nella zona.

Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli stradali nel prevenire attività criminali e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità continuano a lavorare per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e assicurare i responsabili alla giustizia.