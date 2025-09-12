Potrebbe tornare Ok, il prezzo è giusto: la Rai pronta a inserirlo nello spazio di Affari Tuoi





Lo storico programma televisivo “Ok, il prezzo è giusto” potrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, la Rai sarebbe in trattative avanzate con Fremantle per acquisire i diritti del format e trasmettere il game show nella fascia dell’access prime time. L’obiettivo sarebbe quello di inserirlo tra la primavera e l’estate del 2026, sostituendo “Affari Tuoi” o un eventuale nuovo programma che prenderà il posto del gioco dei pacchi.





La scelta di riportare in vita “Ok, il prezzo è giusto” sembra essere motivata dal successo ottenuto da Gerry Scotti su Canale 5 con la nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”. Il programma, infatti, è riuscito a superare gli ascolti di “Affari Tuoi”, consolidando il suo ruolo di leader nella fascia preserale. La Rai punta quindi a replicare questo risultato e a conquistare una fetta più ampia di pubblico con un titolo storico che ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana.

Un ritorno atteso per il 2026

Se le trattative si concluderanno positivamente, “Ok, il prezzo è giusto” potrebbe tornare sugli schermi di Rai1 dopo oltre vent’anni dalla sua ultima puntata. La collocazione prevista è tra la primavera e l’estate del 2026, periodo in cui la rete ha spesso faticato a trovare un contenuto capace di attirare l’attenzione del pubblico. Negli ultimi anni, infatti, Rai1 ha proposto programmi come “TecheTeche Top Ten” e “TecheTecheTè” durante la programmazione estiva, ma nessuno di questi è riuscito a eguagliare i risultati ottenuti da titoli più consolidati.

Il ritorno di “Ok, il prezzo è giusto” rappresenterebbe una vera e propria operazione nostalgia, volta a risvegliare l’interesse degli spettatori più affezionati e al contempo attrarre nuove generazioni. La formula del programma, semplice ma coinvolgente, potrebbe infatti risultare ancora attuale e adatta a un pubblico trasversale.

Il format che ha fatto la storia della tv italiana

“Ok, il prezzo è giusto” è stato uno dei game show più amati della televisione italiana. Andato in onda su Canale 5 dal 1983 al 2001, il programma si basava su una dinamica tanto semplice quanto efficace: i concorrenti dovevano indovinare il prezzo esatto di un oggetto per vincerlo. In alternativa, il premio veniva assegnato a chi si avvicinava maggiormente alla cifra corretta. Tra i premi messi in palio c’erano automobili, viaggi, elettrodomestici e gioielli, che contribuivano a rendere il gioco particolarmente allettante.

Nel corso degli anni, diversi conduttori si sono alternati alla guida del programma. Tra questi spiccano Gigi Sabani, Emanuela Folliero, Maria Teresa Ruta e soprattutto Iva Zanicchi, che ha condotto “Ok, il prezzo è giusto” dal 1987 al 2000, diventando il volto simbolo del format. La sua conduzione energica e carismatica ha contribuito in modo significativo al successo del programma, che è rimasto nella memoria collettiva degli italiani.

Il possibile ritorno di “Ok, il prezzo è giusto” si inserisce in un contesto televisivo in cui i game show stanno vivendo una nuova fase di popolarità. Il successo della nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”, guidata da Gerry Scotti, ne è un esempio lampante. Il programma di Canale 5 non solo ha risvegliato l’interesse per i giochi televisivi classici, ma è riuscito anche a battere negli ascolti un titolo consolidato come “Affari Tuoi”, trasmesso su Rai1.

La Rai sembra quindi intenzionata a sfruttare questa tendenza per rilanciare uno dei suoi titoli più iconici. L’operazione non sarebbe priva di rischi, considerando che il panorama televisivo è cambiato notevolmente rispetto agli anni d’oro di “Ok, il prezzo è giusto”. Tuttavia, l’affetto del pubblico per i programmi storici potrebbe giocare un ruolo determinante nel decretarne il successo.



