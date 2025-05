Povero uomo regala un biglietto dell’autobus a una madre con tre figli, il giorno dopo trova decine di scatole davanti alla porta

Richard compra un biglietto dell’autobus per una madre disperata con tre figli e, il giorno seguente, trova decine di scatole lasciate da lei davanti alla sua porta. Non ha idea che quel dono gli causerà problemi… almeno finché sua figlia non apre una delle scatole.





Era una mattina luminosa e soleggiata. Richard, immerso nella musica che ascoltava dagli auricolari, stava pulendo il pavimento della stazione degli autobus. Da dieci anni quel posto era diventato il suo mondo.

All’improvviso, una voce lo distolse. «Mi scusi», disse qualcuno.

Richard si voltò e vide una donna, probabilmente sulla trentina. Sembrava fragile, e dai suoi occhi rossi e gonfi si capiva che aveva pianto da poco. Teneva un neonato in braccio, e accanto a lei stavano due bambini più grandi.

«Posso aiutarla?» chiese Richard, preoccupato, togliendosi le cuffie.

«D-devo andare a New York. Può aiutarmi a comprare un biglietto?» domandò tremante.

«Va tutto bene? Sembra molto agitata», notò lui.

La donna esitò. «Voglio fuggire da mio marito. Non dovrei nemmeno dirglielo, ma… non è un brav’uomo. Sono giorni che non riesco a contattarlo, e le cose che ha detto e fatto mi spaventano. Voglio solo raggiungere mia sorella che vive a New York. Ho perso il portafoglio. La prego, ci aiuti.»

Vedendo la sua condizione, Richard non riuscì a dirle di no, pur sapendo che avrebbe dovuto rinunciare agli ultimi soldi rimasti. Si recò alla biglietteria e acquistò il biglietto.

«Grazie, dal profondo del cuore», disse la donna con un filo di voce, mentre prendeva il biglietto.

«Si prenda cura dei suoi figli», rispose lui.

«Potrei avere il suo indirizzo?» chiese poi la donna.

«Perché le servirebbe?» chiese sorpreso.

«Voglio restituirle il favore. La prego.»

Richard alla fine acconsentì, e poco dopo vide il pullman scomparire lungo la strada con la donna e i suoi figli a bordo.

Terminato il turno, Richard tornò a casa da sua figlia Amanda. Era tutto ciò che aveva dopo che la moglie li aveva abbandonati. Era stato devastato, ma si era fatto forza per crescere sua figlia.

A dieci anni, Amanda si comportava già da adulta. Dopo la scuola, si legava i capelli in una coda e si dedicava alle faccende domestiche, aiutando anche Richard in cucina. Nella loro piccola cucina, ballavano insieme e sperimentavano nuove ricette. La sera si sedevano sul divano e si raccontavano la giornata.

Quella sera non fu diversa. Ma la mattina seguente sì.

Richard fu svegliato dalla voce di Amanda. «Papà! Svegliati!» esclamò scuotendolo con energia.

«Che succede, tesoro?» chiese assonnato.

«C’è qualcosa di strano fuori! Devi venire a vedere!» lo incalzò, tirandolo fuori dal letto.

Appena uscì, vide una dozzina di scatole nel cortile. Pensò fosse un errore di consegna, finché non notò una busta sopra una delle scatole. Dentro c’era una lettera.

“Ciao! Sono la donna che hai aiutato ieri. Voglio ringraziarti per la tua gentilezza. In queste scatole ci sono i miei averi. Ho deciso di lasciarteli: potresti venderli e guadagnare qualcosa. Ti auguro il meglio.”

Richard era ancora immerso nella lettura quando udì il rumore di porcellana infranta. Amanda aveva fatto cadere un vaso. Era infastidito, finché notò qualcosa di brillante tra i cocci.

Lo raccolse. Aveva letto che un diamante autentico non si appanna quando ci si soffia sopra. Il suo cuore accelerò. Era un diamante vero.

«Oh mio Dio! Siamo ricchi!» esclamò, incantato dalla gemma.

«Dobbiamo restituirlo, papà!» esclamò Amanda, leggendo i documenti di spedizione. «Non è nostro!»

Richard voleva tenerlo, ma Amanda insistette. Alla fine, lui finse di volerlo restituire, ma aveva in mente un altro piano. Si recò da un antiquario, il signor Lambert.

«Come posso aiutarla?» chiese l’uomo dietro il bancone.

«Vorrei una valutazione», disse Richard, mostrando la pietra.

Lambert osservò attentamente: «È un pezzo magnifico. Direi che vale almeno 100.000 dollari. Posso chiederle dove l’ha trovato?»

«Uh… un’eredità», rispose vago. «È interessato all’acquisto?»

Lambert si allontanò per fare una telefonata. Tornò con un sorriso. «Possiamo procedere. Ma posso vederlo di nuovo?» Quando Richard lo porse, il gioiello cadde. Lambert lo raccolse velocemente.

«Nessun danno. È tra i materiali più resistenti!» disse. Poi aggiunse: «Le offro 10.000 dollari.»

«Ma ha appena detto che vale dieci volte tanto!» protestò Richard.

Lambert spiegò che, senza certificati, non poteva offrire di più. Richard tornò a casa con la pietra, deciso a falsificare dei documenti e venderla in un’altra città. Doveva solo convincere Amanda.

Ma, arrivato a casa, Amanda non c’era. Dopo averla cercata ovunque, trovò un biglietto:

“Hai la mia gemma. Se vuoi rivedere tua figlia, portala all’indirizzo sotto indicato. Niente polizia, o te ne pentirai.”

Richard tremava. Prese i documenti di spedizione: l’indirizzo corrispondeva a quello indicato nel messaggio. Corse all’indirizzo e trovò una casa fatiscente. Bussò. Aprì un uomo con un soprabito scuro e una cicatrice sulla guancia.

«Tu sei Richard?»

«Sì. Dov’è mia figlia?»

«Hai portato la pietra?»

Richard la mostrò. L’uomo la ispezionò ma si infuriò: «È vetro! Dov’è il vero diamante?»

Richard capì che il signor Lambert lo aveva ingannato.

«Hai tre giorni per trovare 10.000 dollari, o non la rivedrai mai più.»

Richard corse all’antiquario. Lambert rifiutò ogni offerta. Richard, fuori di sé, lo colpì e lo legò.

«Dove hai nascosto il diamante? La vita di mia figlia è in pericolo!» urlò. L’antiquario confessò tutto: era in combutta con il rapitore. Il diamante era stato rubato a un miliardario. La polizia lo cercava da tempo.

Richard ebbe un’idea. Scattò una foto dell’antiquario svenuto, avvisò la polizia e lasciò un biglietto: “Tra un’ora arriverà l’uomo che ha rubato il diamante che cercate.”

Tornò dal rapitore. «Ho parlato con il tuo complice. Mi ha detto tutto. Il diamante è nella cassaforte del negozio. Ma è morto. Guarda.»

Mostrò la foto. Il rapitore perse il controllo e corse al negozio.

Richard trovò Amanda e la liberò.

«Papà… hai davvero ucciso qualcuno?» chiese tremando.

«No, tesoro. Era solo una messinscena. Dovevo farlo agire di fretta.»

Proprio come previsto, la polizia arrestò entrambi i criminali. Richard sapeva che avrebbe dovuto rispondere di non aver denunciato subito il ritrovamento del diamante. Ma almeno, aveva salvato sua figlia.