Preparati per il Plenilunio di Fragola dell’11 giugno, una magia celestiale che non dimenticherai mai!

Gli appassionati del cielo sono in attesa di un imminente evento lunare: la Luna delle Fragole è pronta a fare la sua comparsa a giugno.





Considerata l’ultima luna piena della primavera o la prima dell’estate, la Luna delle Fragole si distingue per le sue sfumature ambrate e, in alcune condizioni, per il suo bagliore rosato.

Questa sarà la sesta delle dodici lune piene del 2025. In breve, è uno spettacolo che non vorrai perdere.

In rare occasioni, la Luna delle Fragole può coincidere con il solstizio d’estate. È successo nel 2016, quando l’astronauta della NASA Jeff Williams immortalò la “straordinaria ascesa” della luna piena dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Nel 2023, la Statua della Libertà a New York è stata illuminata dalla Luna delle Fragole, regalando fotografie mozzafiato all’alba.

Cos’è la Luna delle Fragole e da dove viene il suo nome?

La Luna delle Fragole deve il suo nome al fatto che, secondo l’Old Farmer’s Almanac, in giugno si raccolgono le fragole. I nomi delle lune sono spesso legati alle stagioni: ad esempio, la Luna dei Fiori di maggio richiama l’abbondanza di fioriture primaverili.

Secondo la Western Washington University, diversi gruppi indigeni nordamericani hanno adottato il nome “Strawberry Moon”.

Altre tribù native americane hanno chiamato questo spettacolo lunare “Luna della Schiusa” o “Luna della Nascita”, per celebrare la nuova vita, oppure “Luna Calda” e “Luna Fiorita” in onore della stagione primaverile.

Poiché giugno è solitamente il mese della prima raccolta del miele, in Europa questa luna è stata chiamata anche “Luna delle Rose” o “Luna del Miele”.

Quando si potrà vedere la Luna delle Fragole 2025?

Il momento migliore per ammirare la Luna delle Fragole sarà al suo sorgere, il 10 giugno al tramonto, nel sud-est degli Stati Uniti, quando la luna tingerà il cielo di una calda tonalità ambrata. Il picco massimo della luna è previsto per l’11 giugno alle 3:44 del mattino (ora della costa Est degli USA).

A seconda della posizione geografica, la luna sorgerà a orari diversi: ad esempio, a Los Angeles sarà visibile intorno alle 20:00, mentre a New York verso le 20:30.

Nelle notti del 10 e 11 giugno, la stella supergigante rossa Antares sarà visibile nel cielo notturno. La luna occulterà, cioè oscurerà, Antares, permettendo agli osservatori in Australia, Nuova Zelanda e nel Pacifico meridionale di assistere a questo raro fenomeno.

Antares, la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, sarà occultata dalla luna al crepuscolo per chi si trova nel Pacifico sud-occidentale e, più tardi, intorno alle 19:00 ora locale, per chi si trova nella parte orientale della regione.

Qual è il modo migliore per osservare la Luna delle Fragole 2025?

La luna sarà più visibile da luoghi elevati e lontani dall’inquinamento luminoso. Un punto con una visuale libera verso l’orizzonte orientale è l’ideale.

Dal nostro emisfero, la Luna delle Fragole di giugno è anche la luna piena che si trova più bassa sull’orizzonte durante l’anno. Secondo EarthSky, a causa di un importante “arresto lunare”, questa sarà la luna piena più bassa dal 2006. Questo fenomeno, che si verifica ogni 18,6 anni, fa sì che il sorgere e il tramontare della luna raggiungano i punti più estremi a nord e sud.

La NASA consiglia di dare ai propri occhi il tempo di adattarsi all’oscurità per godere al meglio dello spettacolo a occhio nudo.

Tuttavia, con un binocolo o un piccolo telescopio, si potranno osservare ancora meglio i dettagli della superficie lunare, come le catene montuose e le zone segnate dagli impatti di altri corpi celesti.

Non perdere questa notte magica: la Luna delle Fragole ti regalerà uno spettacolo indimenticabile!