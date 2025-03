“Prima le parole, poi lo scontro: cosa è successo davvero tra Javier e Alfonso al Grande Fratello”

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello, le tensioni tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice sembrano essersi intensificate, portando alla rottura della loro amicizia. Secondo l’influencer Amedeo Venza, i due avrebbero avuto una conversazione telefonica particolarmente accesa, durante la quale si sarebbero scambiati parole forti. Venza afferma di aver ascoltato personalmente dei messaggi vocali che confermerebbero questa versione dei fatti:​





“Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono, se ne sono detti di ogni! (Se negano ho le prove) ovviamente Javier è stato molto pacifico ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero!… Fine di un’amicizia???”​

Inizialmente, Javier aveva seguito Alfonso sui social nel tentativo di ricucire il rapporto, ma avrebbe poi deciso di rimuovere il follow dopo aver percepito l’ostilità dell’ex coinquilino. Questo gesto ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla fine della loro amicizia.​

Al momento, né Javier né Alfonso hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a queste indiscrezioni. Tuttavia, Javier Martinez è tornato attivo sui social per ringraziare i fan del supporto ricevuto durante il reality. Il pallavolista argentino ha ammesso di trovare difficoltà nel riadattarsi alla vita quotidiana dopo sei mesi sotto i riflettori, ma sta gradualmente riprendendo il ritmo. Ha inoltre annunciato una diretta per questa sera, durante la quale potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulla situazione con Alfonso.​

La frattura tra i due ex concorrenti ha sorpreso molti fan, considerando il legame stretto che avevano instaurato all’interno della Casa. Durante il reality, Javier aveva sempre difeso l’amicizia con Alfonso, nonostante le divergenze di quest’ultimo con la fidanzata di Javier, Helena Prestes. Tuttavia, alcune tensioni erano già emerse durante il programma. Ad esempio, Alfonso aveva espresso disaccordo riguardo a certe dinamiche, affermando:​

“Non sono d’accordo nel momento in cui c’è qualcuno che parla al posto nostro, dal momento in cui prima l’hai detto e poi risuccede questa cosa. Io non sto con una persona non vera che mette il gioco prima dei rapporti umani.”​

Queste parole lasciavano intravedere delle crepe nel loro rapporto già durante il reality.​

Inoltre, l’assenza di Alfonso a una recente cena tra ex concorrenti, documentata sui social, ha ulteriormente alimentato le voci di una rottura definitiva tra i due. Mentre altri ex gieffini condividevano momenti insieme, la mancata presenza di Alfonso non è passata inosservata ai fan.​

In attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, la situazione rimane avvolta nel mistero, lasciando spazio a speculazioni e interrogativi sulla reale natura del loro rapporto post-reality.