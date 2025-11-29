Prima si è detto vittima di censura, ora Fiano chiede la censura di una casa editrice definita neofascista

«È davvero necessario dare spazio a editori di evidente orientamento neofascista o neonazista?». Con questa domanda l’ex deputato del Pd Emanuele Fiano si è rivolto, tramite un comunicato, agli organizzatori e ai patrocinatori di “Più libri, più liberi”, la fiera romana dell’editoria che si svolge alla Nuvola. Nel mirino di Fiano è finita la casa editrice “Passaggio al bosco”, che a suo avviso non dovrebbe essere ammessa alla manifestazione diretta da Chiara Valerio.
Alle sue parole si è immediatamente unito l’assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, definendo la presenza della casa editrice “inopportuna”. La replica di “Passaggio al bosco” non si è fatta attendere: sui social l’editore ha parlato di un tentativo di censura e ha sostenuto che le accuse mosse dal dem derivino da un “copia e incolla” di articoli online già oggetto di querela.
La casa editrice ha poi ricordato a Fiano — definito ironicamente esponente del “Partito sedicente democratico” — che alle fiere del libro non si partecipa su invito, ma tramite iscrizione e sottoscrizione di un contratto. «Lo facciamo da cinque anni, aspettando che si liberasse uno spazio. Siamo presenti perché lavoriamo come editori, non per raccomandazione», hanno precisato.
A prendere posizione contro la richiesta di Fiano è stata anche l’Associazione italiana editori, che organizza l’evento: l’Aie ha ribadito di non aver mai selezionato né di voler selezionare gli espositori sulla base degli orientamenti politici o culturali, purché le case editrici rispettino la legge — un aspetto che spetta alla magistratura verificare.
Colpisce, infine, che la sollecitazione di Fiano arrivi a poca distanza da un episodio che lo ha visto vittima di contestazioni: durante un suo intervento all’Università Ca’ Foscari, alcuni Giovani comunisti gli avevano impedito di parlare, accusandolo di sionismo. Un episodio che rende la sua presa di posizione attuale particolarmente controversa.
Add comment