Professore scompare nel giorno degli esami: trovato senza vita nella sua abitazione a Pesaro

Un docente dell’Istituto Alberghiero “Santa Marta” di Pesaro non si è presentato agli esami di maturità, destando preoccupazione tra i colleghi. Dopo vari tentativi di contattarlo senza successo, è stata allertata la polizia. Gli agenti, recatisi presso la sua abitazione situata nella zona mare di Pesaro, in via Picciola, hanno fatto una scoperta tragica: l’uomo era deceduto.





Il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, disteso sul letto della sua casa. Il personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto, ha tentato invano di rianimarlo. Purtroppo, il professore era già privo di vita al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe essere attribuito a cause naturali, probabilmente legate a un problema cardiaco. Tuttavia, per accertare con precisione le circostanze della morte, gli investigatori non escludono ulteriori verifiche, tra cui un riscontro diagnostico. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari.

Il docente, originario di Pescara ma residente da anni a Pesaro, era una figura benvoluta e rispettata all’interno dell’Istituto “Santa Marta”. La notizia del suo improvviso decesso ha lasciato sgomenti sia i colleghi che gli studenti, che hanno appreso con profonda commozione quanto accaduto.

Come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, l’uomo era molto conosciuto nella comunità scolastica e apprezzato per la sua professionalità e dedizione. L’assenza imprevista agli esami di maturità aveva subito destato sospetti, portando i colleghi a contattare le forze dell’ordine nel tentativo di capire cosa fosse successo.

Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse da un malore improvviso. Tuttavia, gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni dettaglio e fornire una risposta definitiva sulla causa del decesso. La comunità scolastica dell’Istituto “Santa Marta” si è stretta nel dolore per questa perdita improvvisa e inaspettata.

La vicenda ha sollevato grande emozione anche tra gli abitanti di Pesaro, che si sono uniti al cordoglio della scuola e della famiglia del professore. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’accaduto.