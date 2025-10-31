Proteste per la Palestina, Belpietro inchioda i soliti contestatori: il vero obiettivo è attaccare il governo





Giovedì 30 ottobre, la città di Torino è stata teatro di accesi scontri tra manifestanti pro-Palestina e le forze di polizia. La manifestazione, che ha avuto inizio in piazza Castello, ha visto centinaia di persone unirsi per esprimere solidarietà alla causa palestinese. I partecipanti hanno sfilato per le vie del centro, portando con sé uno striscione che proclamava: “Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi”.





Il corteo ha percorso via Po, via Accademia Albertina e corso Vittorio Emanuele II, causando notevoli disagi al traffico e rallentamenti per diverse linee di trasporto pubblico, tra cui le linee 13, 15, 55 e 56. L’attenzione si è concentrata sulla stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove la polizia aveva predisposto un imponente dispositivo di sicurezza per prevenire qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato.

Nonostante le misure di sicurezza, un gruppo di manifestanti è riuscito a entrare nell’atrio della stazione, approfittando di un accesso secondario proveniente da un supermercato vicino. Tuttavia, il gruppo si è fermato prima di raggiungere i binari, creando una situazione di stallo. Dopo una breve sosta, il corteo ha deciso di proseguire verso Porta Susa, dove la situazione è rapidamente degenerata.

Arrivati in piazza XVIII Dicembre, alcuni manifestanti hanno sfondato due porte e hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e sassi contro gli agenti di polizia, scatenando tensioni e violenze. Le forze dell’ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento per disperdere i manifestanti e impedire loro di entrare nella stazione. In questa fase, sono stati utilizzati anche idranti e fumogeni per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza dell’area.

Dopo alcuni minuti di caos, la situazione ha iniziato a stabilizzarsi. I manifestanti hanno ripreso la marcia lungo corso Bolzano, continuando a esprimere il loro sostegno alla causa palestinese con slogan e canti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi tra i partecipanti o tra le forze dell’ordine, e la calma è stata ripristinata circa mezz’ora dopo i primi scontri.

Questo evento ha sollevato interrogativi sulla natura delle manifestazioni pro-Palestina in Italia, con alcuni attivisti che hanno suggerito che il vero obiettivo di queste mobilitazioni non sia solo la causa palestinese, ma anche la caduta del governo di Giorgia Meloni. Durante un intervento a “Dritto e Rovescio”, un’attivista ha affermato che la Palestina è diventata un pretesto per esprimere dissenso politico.

Le tensioni tra manifestanti e polizia a Torino non sono un fenomeno isolato. Negli ultimi mesi, diverse città italiane hanno visto manifestazioni che, pur partendo da motivazioni legittime, si sono trasformate in momenti di conflitto e violenza. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono sempre più impegnate a gestire queste situazioni, cercando di bilanciare il diritto di protesta con la necessità di mantenere l’ordine pubblico.

Le manifestazioni pro-Palestina continuano a suscitare dibattiti accesi in tutta Italia, con posizioni divergenti tra i vari gruppi politici e sociali. Mentre alcuni vedono queste mobilitazioni come un’importante espressione di solidarietà internazionale, altri le criticano per il potenziale di degenerare in violenza e disordini.

In questo contesto, il governo di Meloni si trova a dover affrontare pressioni sia interne che esterne. Le manifestazioni di Torino sono solo l’ultima di una serie di mobilitazioni che hanno messo in evidenza le divisioni politiche e sociali nel Paese. La gestione di queste situazioni richiederà un approccio attento e misurato da parte delle autorità, in modo da garantire la sicurezza di tutti i cittadini e il rispetto dei diritti di protesta.



