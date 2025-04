Pubblicata la prima foto della salma di Papa Francesco: con il rosario tra le mani e la mitra sul capo

Questa mattina, la sala stampa del Vaticano ha diffuso le prime fotografie della salma di Papa Francesco, che riposa in una semplice bara di legno. Il Pontefice, con un rosario tra le mani, indossa la mitra bianca e una veste liturgica rossa, nota come casula. Le immagini sono state scattate nella cappella di Santa Marta durante il rito della constatazione del decesso, tenutosi ieri sera. Accanto alla salma, erano presenti le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin. Tra i partecipanti al rito vi erano anche il capo dei Gesuiti, padre Arturo Sosa, il camerlengo, cardinale Kevin Farrell, monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto, e il decano cardinale Giovanni Battista Re. Anche il Reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, gli aiutanti di camera di Francesco, e alcuni cantori hanno accompagnato il rito.





Attualmente, la salma di Bergoglio si trova ancora a Santa Marta, dove il Papa stava proseguendo la convalescenza dopo un lungo ricovero al Gemelli per polmonite bilaterale. Il trasferimento nella Basilica di San Pietro è previsto per domani, mercoledì 23 aprile, per consentire ai fedeli di pregare. I funerali del Santo Padre si terranno tra venerdì 25 e domenica 27 aprile, con la data precisa che verrà stabilita oggi durante la prima Congregazione dei Cardinali già presenti a Roma.

Nel suo testamento, Papa Francesco ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La sua sepoltura avverrà accanto all’icona della Salus, situata nella Cappella Paolina, luogo che ospita già le tombe di San Pio V e Paolo V Borghese. “Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni viaggio apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura”, si legge nel testamento del Papa. Inoltre, ha specificato che le spese per la sua sepoltura saranno coperte da un benefattore anonimo.

La decisione del luogo di sepoltura riflette il profondo legame di Papa Francesco con la Basilica di Santa Maria Maggiore, un santuario che ha visitato frequentemente durante il suo pontificato. Questo gesto simbolico sottolinea il suo impegno spirituale e la devozione alla Vergine Maria, elementi centrali nel suo ministero pastorale.

Il trasferimento della salma e l’organizzazione dei funerali sono gestiti con grande attenzione, rispettando le tradizioni vaticane e le volontà espresse dal Pontefice. La comunità cattolica mondiale si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, mentre il Vaticano si assicura che ogni dettaglio del cerimoniale sia curato con la massima precisione.

Le immagini diffuse oggi offrono ai fedeli di tutto il mondo un primo sguardo al Santo Padre nel suo ultimo riposo, un momento di riflessione e preghiera per chi ha seguito il suo pontificato. La presenza di figure di spicco della Chiesa durante il rito della constatazione del decesso sottolinea l’importanza e la solennità di questo evento.

La scelta di una bara semplice rispecchia l’umiltà e la semplicità che hanno caratterizzato la vita e il ministero di Papa Francesco. La sua eredità spirituale continuerà a influenzare la Chiesa e i fedeli, mentre si avvicina il momento dell’ultimo addio.