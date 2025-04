Pulendo casa e chiacchierando al telefono, un 50enne scambia la candeggina per acqua: il drammatico incidente

Un incidente domestico ha portato un uomo di Brianza a essere ricoverato in osservazione all’ospedale di Merate. Il 50enne stava pulendo i vasi dei fiori utilizzando un mix di solventi, tra cui candeggina e altre sostanze chimiche, quando, per distrazione, ha scambiato la bottiglietta del detersivo con quella dell’acqua. Dopo aver ingerito un sorso del liquido tossico, l’uomo ha immediatamente realizzato l’errore e ha sputato il contenuto.





L’episodio è avvenuto mentre il 50enne era al telefono con un amico, un fattore che ha contribuito alla sua distrazione. Il detersivo, preparato in casa per garantire una pulizia efficace delle superfici, era stato riposto in una bottiglietta precedentemente utilizzata per l’acqua minerale, rendendo difficile per l’uomo distinguere tra i due contenitori. La situazione ha destato preoccupazione in lui, soprattutto dopo aver avvertito un sapore sgradevole, che lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Merate.

All’arrivo, i medici hanno consultato gli esperti del Centro Antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano per valutare le possibili conseguenze dell’ingestione. Per garantire un’analisi approfondita, il 50enne è stato sottoposto a una gastroscopia. Fortunatamente, gli esami non hanno rivelato ustioni o lesioni all’apparato digerente, ma solo una leggera irritazione. Nonostante le circostanze potenzialmente gravi, il paziente non si trova in condizioni preoccupanti e rimane in osservazione per precauzione.

Questo incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione durante le attività quotidiane, specialmente quando si utilizzano sostanze chimiche per la pulizia. La distrazione può avere conseguenze gravi, come dimostrato dal caso del 50enne brianzolo. Il mix di solventi, sebbene utilizzato con l’intento di mantenere un ambiente pulito, ha dimostrato di poter diventare pericoloso in situazioni di disattenzione.

Inoltre, il fatto che il detersivo fosse contenuto in una bottiglia di acqua minerale ha contribuito a creare confusione. La scelta di riutilizzare contenitori di plastica può sembrare pratica, ma in situazioni come questa può rivelarsi rischiosa. È fondamentale etichettare chiaramente i contenitori e mantenere le sostanze chimiche lontano dalla portata di chiunque, per evitare incidenti simili.

Il 50enne, dopo il ricovero, ha potuto tranquillizzare i propri familiari, che inizialmente si erano allarmati per le sue condizioni. La situazione, sebbene seria, si è risolta senza gravi conseguenze, ma rimane un monito per tutti riguardo alla necessità di prestare attenzione e cautela nell’uso di prodotti chimici. La combinazione di distrazione e confusione può avere effetti devastanti, e questo episodio serve come avvertimento per chiunque si trovi a gestire sostanze potenzialmente pericolose.