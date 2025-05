Pullman in gita con ragazzini si schianta a Torino: feriti dopo l’impatto con albero e cartelloni

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio, a Torino, dove un autobus turistico carico di studenti ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro un albero e alcuni cartelloni stradali lungo corso San Maurizio. Il veicolo, che trasportava un gruppo di giovani studenti impegnati in un progetto di scambio culturale, ha riportato gravi danni, mentre tra i passeggeri si registrano alcuni feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi.





L’incidente si è verificato intorno alle 17:30, quando il pullman, per ragioni ancora da accertare, ha deviato verso destra mentre era in movimento verso il lungo Po. Le ruote del lato destro del mezzo sono salite sul marciapiede, causando la collisione con un albero, dopo aver abbattuto alcuni cartelli stradali e un palo della luce. Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorsi, compresi vigili del fuoco, ambulanze del 118 e forze dell’ordine.

Il pullman proveniva dalla Francia ed era occupato da 56 persone, tra cui 30 studenti francesi e 26 italiani, tutti di età compresa tra i 12 e i 13 anni. I ragazzi partecipavano a un progetto scolastico che coinvolgeva l’istituto comprensivo di Revello, in provincia di Cuneo, e una scuola di Avignone. L’incidente ha coinvolto anche l’autista del mezzo e un’insegnante che accompagnava il gruppo.

Dopo l’allarme, quattro studenti sono stati medicati per ferite lievi insieme al conducente e all’insegnante. Tra questi, l’autista è quello che ha riportato le lesioni più significative, pur non essendo in condizioni critiche. Tutti i feriti sono stati assistiti sul posto e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto. La polizia municipale di Torino, intervenuta per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nell’area, sta esaminando ogni possibile dinamica dell’incidente. Si ipotizza che il conducente possa aver perso il controllo del mezzo dopo aver urtato il marciapiede. Per verificare eventuali responsabilità, l’autista sarà sottoposto agli esami tossicologici previsti in casi del genere.

Oltre ai danni al pullman, l’impatto ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate lungo il bordo della strada. La scena dell’incidente ha richiesto diverse ore per essere messa in sicurezza e per rimuovere i detriti causati dallo schianto.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra le famiglie dei ragazzi coinvolti, ma la notizia che nessuno abbia riportato ferite gravi ha portato un certo sollievo. La collaborazione tra le squadre di soccorso e le autorità locali ha permesso di gestire rapidamente la situazione, evitando ulteriori complicazioni.

Gli investigatori continueranno a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare se ci siano state eventuali negligenze o problematiche tecniche che possano aver contribuito all’incidente.