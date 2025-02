Quali sono le condizioni del neonato morso da un cane a Firenze: attaccato alla testa durante il pranzo di famiglia

Un grave incidente ha coinvolto un neonato di soli 15 giorni a Firenze, dove è stato aggredito da un cane di razza bull terrier staffordshire. L’episodio si è verificato venerdì 21 febbraio, all’interno di un’abitazione in via Franchetti, nel quartiere di Novoli. Attualmente, il bambino si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Meyer, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.





L’incidente è avvenuto intorno alle 13:10, durante il pranzo della famiglia. Il neonato era in braccio alla madre, una donna di 22 anni, e si trovava insieme ai genitori e ai nonni materni. Mentre la madre stava mangiando con il marito di 24 anni e i suoceri, il cane, che apparteneva a un parente della madre, si è improvvisamente avventato sul bambino. La situazione ha generato panico tra i presenti.

Nel tentativo di proteggere il figlio, il padre del neonato si è precipitato verso il cane, ma durante l’intervento è rimasto ferito. Qualcuno ha immediatamente contattato il 118 per richiedere aiuto, ma la madre ha deciso di portare il piccolo all’ospedale in auto, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. La decisione di agire rapidamente è stata dettata dalla gravità della situazione.

Una vicina, allertata dal trambusto, ha raccontato che il nonno del bambino stava urlando “aiuto” mentre il padre correva giù per le scale per assistere la moglie. La polizia è intervenuta per ricostruire l’accaduto, dopo essere stata allertata dal nosocomio toscano, mentre un’altra pattuglia si è recata all’ospedale Meyer per raccogliere informazioni sull’incidente.

Una volta arrivato in ospedale, il neonato è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico che è durato circa due ore. I medici hanno comunicato che l’operazione “è fortunatamente riuscita perfettamente”. Sebbene la prognosi del bambino non sia stata ancora sciolta, il personale sanitario ha rassicurato i familiari, affermando che “non ci sono danni neurologici, poiché la ferita ha interessato solo la pelle e l’osso del cranio, ricostruito grazie all’intervento”.

La notizia dell’aggressione ha suscitato preoccupazione e sgomento nella comunità locale. Gli esperti di comportamento animale hanno sottolineato l’importanza di una corretta gestione degli animali domestici, specialmente in presenza di bambini. L’episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza degli animali in casa e sull’importanza di educare i proprietari riguardo al comportamento degli animali.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. Si sta valutando la posizione del cane e se siano necessarie misure di sicurezza aggiuntive per prevenire futuri incidenti. In attesa di ulteriori sviluppi, la famiglia del neonato sta ricevendo supporto da parte dei servizi sociali e delle organizzazioni locali.

Questo incidente rappresenta un triste promemoria della necessità di vigilanza e responsabilità nella gestione degli animali domestici, soprattutto quando ci sono bambini piccoli in casa. La sicurezza dei più vulnerabili deve sempre essere una priorità, e situazioni come queste evidenziano l’importanza di educare i genitori e i tutori sull’interazione sicura tra bambini e animali.