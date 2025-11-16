Qualificazioni Mondiali 2026: cosa deve fare l’Italia contro la Norvegia per passare





L’Italia ha ancora una chance di qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026, ma la situazione è estremamente complessa. Per ottenere questo obiettivo, gli Azzurri devono vincere la loro ultima partita del girone contro la Norvegia con un margine di almeno 9 gol. Questo risultato, sebbene sembri quasi impossibile, è l’unico modo per superare gli scandinavi nella classifica del Gruppo I, grazie alla differenza reti. Attualmente, la Nazionale si trova a 18 punti, mentre la Norvegia guida il gruppo con 21 punti. Se l’Italia dovesse vincere, ma con uno scarto inferiore ai 9 gol, si troverebbe comunque a dover affrontare i playoff di marzo.





La situazione è paradossale, poiché, come ha evidenziato Gattuso dopo la vittoria contro la Moldavia, l’Italia ha ottenuto 6 vittorie su 7 partite, accumulando 18 punti. Tuttavia, questo non è sufficiente per garantirle un posto diretto ai Mondiali. L’ultima volta che gli Azzurri hanno vinto con un margine di 9 gol risale al 1948, durante le Olimpiadi di Londra, quando sconfissero gli Stati Uniti con un clamoroso 9-0. La necessità di un risultato simile oggi è dovuta al criterio della differenza reti, che determina le posizioni nel girone in caso di arrivo a pari punti.

Attualmente, la classifica del Gruppo I è la seguente:

Norvegia: 21 punti in 7 partite (33 gol fatti – 4 gol subiti, +29) Italia: 18 punti in 7 partite (20 gol fatti – 8 gol subiti, +12) Israele: 9 punti in 7 partite (15 gol fatti – 19 gol subiti, -4) Estonia: 4 punti in 8 partite (8 gol fatti – 21 gol subiti, -13) Moldavia: 1 punto in 7 partite (4 gol fatti – 28 gol subiti, -14)

Se l’Italia riesce a vincere al Meazza, raggiungerebbe la Norvegia a 21 punti, ma sarebbe svantaggiata dalla differenza reti, attualmente a favore degli scandinavi. La vittoria con 9 gol di scarto permetterebbe di cambiare la situazione, rendendo l’Italia la prima nel girone per differenza reti. Anche se non dovesse riuscire in questa impresa, una vittoria sarebbe comunque importante sia per il morale della squadra sia per il ranking FIFA, utile per il sorteggio dei playoff.

In caso di sconfitta o pareggio contro la Norvegia, la situazione per l’Italia non cambierebbe drasticamente. I playoff sarebbero già garantiti, e non ci sarebbe rischio di perdere il secondo posto nel girone. La Nazionale è consapevole di quale fascia occupa per il sorteggio dei playoff, essendo inserita nella prima fascia grazie al suo piazzamento nel ranking FIFA di novembre 2025. Questo le consentirebbe di giocare la semifinale playoff in casa contro una delle quattro squadre ripescate dalla Nations League.

La partita contro la Norvegia rappresenta quindi un crocevia fondamentale per il futuro della Nazionale. Gli Azzurri, guidati da Gattuso, sono chiamati a un’impresa storica per evitare di dover affrontare i playoff, un percorso che, sebbene possa portare alla qualificazione, è sempre più difficile e incerto. La pressione è alta, e il pubblico attende con trepidazione di vedere se l’Italia riuscirà a compiere un’impresa che rimarrà nella storia del calcio. Le speranze di una qualificazione diretta ai Mondiali rimangono appese a un filo, e il destino degli Azzurri è nelle loro mani.



