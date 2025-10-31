Quando il capo scoprì che guadagnavo più di lui… e l’azienda crollò per colpa di un contabile che non sapeva fare i conti





Tanto, tanto tempo fa, lavoravo per un’azienda che produceva articoli personalizzati su richiesta. All’epoca, caricare la propria grafica per stamparla su magliette, tazze o altri prodotti era ancora una novità, quindi molti clienti avevano bisogno di aiuto per capire il processo — dal creare un file .jpg o .png fino a comprendere perché stampare inchiostro nero su una maglietta nera avrebbe prodotto… un’immagine invisibile.





Io lavoravo nel reparto vendite all’ingrosso, perché ero l’unica con la pazienza (e la capacità) di spiegare le stesse cose mille volte. Ogni vendita richiedeva giorni di lavoro: spiegazioni, invio di foto, telefonate, trattative con sponsor, preventivi, e via dicendo. Venivo pagata a salario minimo, più una commissione basata su una percentuale di ogni ordine.

La commissione veniva calcolata in base ai costi di materiali, forniture e manodopera. Avevo una formula precisa, che seguivo alla lettera. Anche così, l’azienda guadagnava ampiamente su ogni vendita.

Finché un giorno, il titolare scoprì che il mio stipendio era più alto del suo.

Avevo appena concluso un contratto a cinque cifre con una conferenza di celebrità, e avevo trovato un modo per vendere le rimanenze di magazzino a un’associazione benefica, ottenendo per l’azienda vantaggi fiscali invece di dover dichiarare quelle merci come perdite.

Ma al proprietario non interessava nulla dei benefici o del lavoro dietro le quinte. Vide solo un numero più grande sulla mia busta paga e decise che doveva finire subito.

Da lì, la situazione peggiorò.

Mi fu chiesto di creare un documento che tracciasse tutte le spese per ogni ordine. Esisteva già un sistema che lo faceva, e io inviavo regolarmente quei report al titolare, al vicepresidente, al contabile e all’ufficio paghe ogni settimana.

Quando mi dissero: “No, vogliamo i dettagli”, pensai che ci fosse un motivo valido. Così preparai un report dettagliatissimo: spese, profitti e commissioni per ogni cliente, ore di lavoro, quantità ordinate, costo unitario, ore di stampa, prezzo dell’inchiostro al litro, spese di spedizione, tutto.

Mi ero persino insegnata da sola un bel po’ di formule Excel per renderlo il più chiaro possibile.

Entrai nell’ufficio del contabile, orgogliosa del mio lavoro… ma il meeting cominciò con lui che mi rimproverava perché il mio grafico non era come lo voleva. Troppo complicato, diceva. Non lo capiva.

Io (tremando): “Mi scusi, non volevo sbagliare. Cosa vuole che cambi? Posso modificare subito il file.”

Lui: “Voglio che la prima colonna mostri il nome del cliente.”

Io (sorridendo): “Perfetto, quella ce l’ho già.”

Lui (frustrato): “No, perché alcuni sono nomi e altri aziende.”

Io: “Perché alcuni clienti sono privati e altri aziende.”

Non riusciva a capire la differenza. Secondo lui, chiunque ordinasse più di 20 articoli doveva per forza avere una LLC (una società registrata).

Io: “Sto solo usando il nome che compare sul pagamento, così corrisponde ai nostri registri contabili.”

Sembrò accettarlo, ma poi passò alla colonna successiva.

Lui: “La seconda deve mostrare l’importo totale dell’ordine.”

Io: “Certo! È la colonna K, chiamata ‘Totale’. Somma le colonne B-J, dove ci sono tutte le spese. Ma se preferisce, la sposto in alto.”

(click, click)

“Ecco, così va meglio?”

Lui (senza guardare lo schermo): “Non vedo nulla.”

Allora mi alzai, portai il laptop dalla sua parte e gli mostrai ogni colonna, spiegando con calma i calcoli.

Lui si rifiutò di ascoltare, continuando a ripetere che non capiva. Alla fine mi cacciò dall’ufficio, accusandomi di essere una “saccente insolente”.

Subito dopo, la vicepresidente mi chiamò: voleva sapere perché “avevo bullizzato” il contabile.

Secondo lui, io mi ero rifiutata di fare il lavoro, avevo inventato dati e presentato un foglio confuso e incompleto.

A quel punto scoppiai: le mostrai la stampa del mio report, le spiegai tutto passo per passo, le mostrai le formule e i calcoli. Lei annuiva, visibilmente soddisfatta. Poi chiamò il contabile nel suo ufficio e gli spiegò lei stessa, riga per riga, come leggere il mio foglio.

Niente da fare: lui non capiva.

Era convinto che fosse impossibile che io guadagnassi più del proprietario. Diceva che non potevo fare così tante vendite perché, secondo lui, non portavo nuovi clienti ma mi limitavo a gestire quelli “che arrivavano da soli tramite marketing”.

Poco dopo, fui richiamata per discutere del mio salario. Nonostante i numeri fossero corretti, il proprietario non poteva accettare che una dipendente “non commerciale” guadagnasse più di lui. Mi diede due opzioni:

Ricevere commissioni solo sugli ordini che trovavo autonomamente, con l’obbligo di presentare report settimanali sui miei tentativi e fallimenti. Rinunciare alle commissioni e ricevere un salario fisso di due dollari in più l’ora rispetto a quello attuale.

Essendo una persona riservata e poco incline all’auto-promozione, scelsi la seconda opzione… e cominciai immediatamente a cercare un nuovo lavoro.

Non amavo molto la posizione successiva, ma almeno era tranquilla.

Qualche mese dopo, seppi che i miei ex colleghi erano arrivati una mattina trovando l’edificio chiuso con i lucchetti e nessuna busta paga.

L’azienda era fallita, lasciando dietro di sé lavoratori infuriati e clienti truffati che non avevano mai ricevuto gli ordini pagati a caro prezzo.

Dopotutto… cosa può andare bene in un’azienda in cui il contabile non capisce i numeri?



