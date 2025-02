Quando la generosità si trasforma in sacrificio: la scelta di difendere mia figlia e la sua felicità

“Nella nostra famiglia il denaro non si spreca,” – ha continuato. – “Ma tua figlia? Spende senza misura! Una volta ha bisogno di stivali, poi di scarpe da ginnastica, poi di un altro paio di scarpe! Sono quasi scappato dal mercato!”





Quando mia figlia, Isabella, mi ha detto che i genitori di suo marito si trovavano in difficoltà – letteralmente senza un posto dove vivere – ho subito detto: “Che vengano da noi.” In fondo, sarebbe stato solo temporaneo – giusto il tempo di trovare un lavoro e risparmiare per una casa tutta loro. Anche se fosse stata solo una piccola casa nel nostro paese, l’importante era che fosse la loro.

I suoceri sono arrivati senza indugi. La madre di mio genero, Laura, piangeva al telefono, mi ringraziava, giurava che non avrebbe mai dimenticato la nostra generosità e che avrebbe sicuramente ricambiato la nostra ospitalità. Parole di circostanza. Avrei detto lo stesso al suo posto. Ma non avevo bisogno della loro gratitudine – in fondo non eravamo estranei. Avevano cresciuto un brav’uomo per mia figlia Isabella, e lei era felice con lui.

Ma è passato un mese, poi un altro, e ho iniziato a notare qualcosa di strano. Mia figlia parlava con me in modo diverso, come se nascondesse qualcosa. La sua voce era tesa, il suo sorriso forzato. Ho cominciato a coglierla in piccole incongruenze apparentemente insignificanti. La chiamavo, le chiedevo come stava – rispondeva in modo eccessivamente allegro.

— “Mamma, tutto va benissimo, non preoccuparti!”

Ma io ero sua madre e sentivo che qualcosa non andava. Non potevo più aspettare – sono arrivata senza preavviso.

La casa era pulita, in ordine, esattamente come l’avevo mantenuta per anni. Ma mia figlia… era esausta, i suoi occhi avevano perso la luce, il suo sorriso era finto. Quella sera ho capito cosa stava succedendo. Eravamo seduti a tavola, io con suo suocero, Marco, mentre Isabella e sua suocera, Laura, preparavano la cena. E poi lui ha detto:

— “Hai visto quanto sono sporchi i bicchieri? Lavali meglio!”

— “Hai di nuovo dimenticato il sale? Ora dovrai correre mentre tutti sono già seduti!”

— “Le patate sono troppo salate! Le hai cucinate tu? Come faccio a mangiarle così?!”

Ho stretto le labbra. Mia figlia era ordinata, laboriosa, una perfetta padrona di casa. Fin da bambina era stata abituata all’ordine. Lavorava, guadagnava i suoi soldi. E quest’uomo… si limitava a darle ordini. Laura taceva. Mio genero, Alessandro, anche. Ma Marco no.

— “E quei dolci che prepara – a che servono? Solo per essere belli? E la casa? Un disastro! Che tipo di donna è una che sta sempre in cucina?”

Ho guardato Alessandro. Taceva.

Ho alzato la testa.

— “Spende troppo?” – ho detto più forte. – “Suocero, non si sbaglia? SIETE VOI a vivere NELLA NOSTRA CASA, con tutto pronto! E avete il coraggio di parlarmi di risparmio? Avete perso la vostra casa e ora venite a insegnarci come vivere?!”

Marco è balzato in piedi! E Alessandro subito dopo di lui. Interessante, pensavo, era sordo fino ad ora? Ma no – quando si trattava di suo padre, sentiva benissimo!

Non voglio descrivere quella scena – è spiacevole anche solo ricordarla. Ma quel giorno tre persone hanno lasciato la mia casa.

— “Ho solo detto la verità, e voi subito ci rinfacciate che abbiamo vissuto qui! È vergognoso!” – ha sbraitato Marco.

Vergognoso o no – non sta a me giudicare.

È passato un mese. Isabella è tornata a essere se stessa – piena di vita, sicura di sé, con gli occhi di nuovo luminosi. Alessandro ha provato a tornare.

Ma gli ho detto:

— “Nella nostra casa non c’è più posto per te.”

Poiché lui e i suoi genitori avevano vissuto a spese mie e di Isabella, non aveva alcuna alternativa da offrire. Ha sbattuto la porta e ha dichiarato:

— “Hai tolto la felicità a tua figlia.”

Forse Isabella è arrabbiata con me…

Ma io credo che da una ”felicità” del genere sia meglio stare alla larga.

Mi sbaglio?