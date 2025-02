Quanto Guadagna Carlo Conti per Sanremo 2025?

Carlo Conti torna a Sanremo: svelato il cachet e le sorprese della nuova edizione del Festival. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Carlo Conti sarà il conduttore ufficiale del Festival di Sanremo 2025, prendendo il posto di Amadeus dopo le sue quattro edizioni consecutive. Per Conti, questa sarà la quarta volta sul palco dell’Ariston, dopo aver già guidato il Festival dal 2015 al 2017. Durante la prima serata, sarà affiancato da due volti noti della televisione italiana: Gerry Scotti e Antonella Clerici, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese.





Secondo alcune indiscrezioni, il cachet di Carlo Conti per questa edizione si aggirerebbe intorno ai 500.000 euro, una cifra inferiore rispetto ai 700.000 euro percepiti da Amadeus nelle precedenti edizioni. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito. Questo dettaglio alimenta la curiosità del pubblico, che si chiede quali altre novità riserverà questa edizione del Festival.

Biglietti Sanremo 2025: Quanto Costa Assistere dal Vivo al Festival?

Il Teatro Ariston, simbolo del Festival, apre le sue porte anche quest’anno agli spettatori che desiderano vivere l’evento dal vivo. Per il 2025, i prezzi dei biglietti hanno subito un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. In media, assistere al Festival dalla galleria costerà circa 110 euro, mentre per la platea si dovranno sborsare ben 200 euro.

Nonostante l’aumento dei prezzi, l’esperienza di vedere dal vivo uno degli eventi più iconici della musica italiana rimane un’opportunità imperdibile per molti fan. Il fascino del palco dell’Ariston, unito alla magia delle esibizioni dal vivo, continua ad attirare spettatori da ogni parte d’Italia.

Sanremo: Una Storia di Successi e Vincitori Indimenticabili

Mentre attendiamo di scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2025, ricordiamo alcuni dei momenti più memorabili del Festival attraverso i suoi vincitori storici. Nel 2024, a trionfare è stata Angelina Mango, ma la lista dei nomi che hanno segnato la storia del Festival è lunga e prestigiosa.

Tra i successi più iconici ricordiamo:

Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu” nel 1958, un brano che ha fatto il giro del mondo;

con “Nel blu dipinto di blu” nel 1958, un brano che ha fatto il giro del mondo; Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età” nel 1964, simbolo di un’epoca;

con “Non ho l’età” nel 1964, simbolo di un’epoca; Adriano Celentano e Claudia Mori con “Chi non lavora non fa l’amore” nel 1970, un classico senza tempo.

Ogni edizione del Festival è stata un’occasione per scoprire nuovi talenti e celebrare la grande tradizione musicale italiana. E mentre ci avviciniamo all’edizione 2025, cresce l’attesa per capire chi saprà conquistare il cuore del pubblico e della giuria.