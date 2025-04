Questa donna ha sacrificato un organo per il suo famoso marito di Hollywood

Nel 2005, questa donna straordinaria donò un rene al marito per salvargli la vita. Nonostante il suo incredibile gesto di generosità, lui non comprese mai davvero “che quando ti sposi devi smettere di uscire con altre persone”.





Nel 2012, dopo 17 anni di matrimonio, la coppia divorziò. Fortunatamente per il comico, l’ex-moglie gli permise di tenere il rene.

Continua a leggere per scoprire chi erano questi due ex coniugi di Hollywood!

Conosciuto come “America’s Mexican”, questo comico porta sempre con sé un biglietto che scrisse nel 1979, quando aveva solo 18 anni.

In quel messaggio ricordava a se stesso quanto avesse lottato per emergere da giovane, ma era certo che un giorno “avrebbe colpito il popolo americano come un martello”.

George Lopez è oggi conosciuto in tutto il mondo per la sua comicità spesso amara, ispirata alle difficoltà vissute durante l’infanzia.

La star 63enne, inserita nella Hollywood Walk of Fame, ammette di avere “problemi con la figura paterna”, dopo essere stato abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna, una donna molto particolare.

“Era molto misteriosa”, racconta Lopez parlando della nonna che lo allevò. Una volta, mentre la presentava allo scrittore del suo libro Why You Crying, lei gli disse improvvisamente: “Non credo che l’uomo che pensi sia tuo padre lo sia davvero.”

Queste esperienze formative hanno influenzato gran parte della sua comicità, che spesso affronta temi legati all’identità e alle difficoltà di crescere in una famiglia disfunzionale.

Nel 1993, Lopez iniziò a costruire la propria famiglia con Ann Serrano, attrice e produttrice, che nel 1996 gli diede l’unica figlia, Mayan.

E gli donò anche un rene.

Nel 2004, i medici informarono Lopez, allora 43enne, che aveva bisogno di un trapianto a causa di una malattia che stava compromettendo i suoi reni.

“La malattia renale non è dolorosa; è dolorosa perché si manifesta con una stanchezza estrema. Credevo di essere stanco per il troppo lavoro, invece i miei reni stavano cedendo,” raccontò Lopez a Piers Morgan in un’intervista.

“Da latini, andiamo dal medico solo quando sanguiniamo. Ignoriamo tutto ciò che riguarda l’interno. Pensiamo che la stanchezza sia solo stanchezza,” aggiunse.

Secondo WebMD, i reni di Lopez erano stati “avvelenati nel tempo da una malformazione congenita che restringeva gli ureteri, i canali che trasportano l’urina dai reni alla vescica.”

Senza alcuna esitazione, la moglie gli disse: “Ti darò uno dei miei.”

“Non ci furono dubbi. Quando sei nella posizione di poter perdere qualcuno che ami, la decisione è molto facile,” spiegò Ann.

Nell’aprile 2005, Lopez e la moglie si recarono al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e si ripresero rapidamente.

Nella sua biografia, George Lopez: Latino King of Comedy, lui scrive: “Penso sia stato un miracolo che il rene di mia moglie fosse compatibile. Ora apprezzo ogni giorno, perché non so quanto durerà questo organo.”

Purtroppo, il rene durò più del suo impegno nei confronti della donna che gli aveva salvato la vita.

Già prima dell’intervento, Serrano – oggi 63enne – rivelò che il marito l’aveva tradita. Nonostante la mancanza di fedeltà, gli diede una seconda possibilità… e un rene, avvertendolo di non ripetere mai più quell’errore.

“Mia figlia aveva tre anni e volevo assolutamente che avesse suo padre nella sua vita,” racconta Ann, aggiungendo che, con l’aumentare della fama di Lopez, “lui si montò terribilmente la testa.”

Poi arrivarono i tabloid a gettare luce sulla doppia vita di Lopez: “È stato devastante scoprirlo in quel modo,” dice Serrano. “Scoprire che tuo marito conduce una doppia vita è qualcosa che non potevo tollerare. Così decisi di chiedere il divorzio.”

Parlando al Today Show, Mayan spiegò che dopo il divorzio non parlò con il padre, star di Blue Beetle, per quasi quattro anni: “Era troppo doloroso.”

“Il fatto che tutto fosse diventato pubblico aggiunse un altro livello di difficoltà,” aggiunse Mayan, cresciuta sul set di The George Lopez Show. “Le persone leggono i titoli e dimenticano che dietro c’è una vera famiglia.”

La coppia divorziò ufficialmente nel luglio 2011, rilasciando una dichiarazione congiunta in cui descrivevano la decisione come “reciproca e amichevole,” sottolineando il loro continuo impegno come genitori e partner nella Lopez Foundation, un’associazione che sensibilizza sulle malattie renali e la donazione di organi.

Oggi, Mayan, 28 anni, e suo padre riescono a confrontarsi e a elaborare il loro passato nella serie comica Lopez vs Lopez, dove realtà e finzione si intrecciano.

“Mayan è l’unico rapporto della mia vita che devo salvare e che vale più di ogni altra cosa,” afferma Lopez. “Se la NBC ci permette di affrontare i nostri problemi personali in TV, Dio li benedica.”

Sebbene a volte la sceneggiatura sia “un po’ troppo reale,” Mayan afferma che “il dolore e l’autenticità” che il pubblico vede sono momenti veri, in cui padre e figlia lavorano sulle loro ferite.

“La serie è molto terapeutica per me,” conclude Mayan, “e penso anche per mio padre.”

Quanto al rapporto tra Lopez e Serrano, oggi i due sono ancora buoni amici.

In un video TikTok del 2021 pubblicato da Mayan, si vedono l’ex coppia seduta insieme mentre risponde alle domande della figlia.

“Chi ha rovinato di più il matrimonio?” chiede Mayan.

Dopo qualche battuta tra i due, Serrano risponde scherzando: “Tuo padre non aveva capito che quando ti sposi devi smettere di uscire con altre persone.”