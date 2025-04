Quest’uomo era alto 2,85 metri. Suo padre fu costretto a rialzare i soffitti di casa affinché il figlio potesse viverci comodamente

Fëdor Machnow, nato a metà del XIX secolo, è passato alla storia come l’uomo più alto mai vissuto sulla Terra. Secondo diverse fonti, la sua altezza raggiunse i 2,85 metri.





Durante l’infanzia, Fëdor non si distingueva particolarmente dai suoi coetanei e viveva con i nonni in un piccolo villaggio. Tuttavia, all’età di 8 anni, iniziò a crescere rapidamente e in modo anomalo.

A soli 14 anni, aveva già superato i 2,5 metri di altezza.

Quando compì 16 anni, fu notato da un agente di un circo tedesco. Riconoscendo il potenziale del giovane gigante, l’agente gli offrì un contratto per esibirsi in un circo in Germania.

In cambio del lavoro, il circo gli garantiva vitto, alloggio, abiti su misura e uno stipendio. Tuttavia, quella vita non gli diede la soddisfazione sperata, e così, nel 1903, decise di tornare nella sua terra natale.

Rientrato a casa, Fëdor acquistò un terreno e una casa, che fece ristrutturare per adattarla alle sue dimensioni straordinarie. Era un uomo gentile, generoso e desiderava formare una famiglia.

Ma trovare moglie non fu semplice: molte donne si spaventavano di fronte alla sua statura imponente. Alla fine, sposò Efrosinija Lebedeva, un’insegnante alta 1,80 metri.

La coppia ebbe cinque figli, che, pur essendo di costituzione robusta, non superarono mai i due metri di altezza.

Uno degli aspetti più curiosi della sua vita era la dieta quotidiana. Ogni giorno, Fëdor consumava enormi quantità di cibo, necessarie per sostenere il suo fisico fuori dal comune.

Il suo pasto giornaliero includeva:

8 pagnotte di pane

20 uova

2 litri di tè e birra

Grandi porzioni di carne

Frutta in abbondanza

E, prima di andare a dormire, mangiava ancora una pagnotta di pane, 15 uova e beveva un litro di latte o tè caldo.

Nonostante la sua forza fisica straordinaria, Fëdor visse una vita piuttosto breve. Morì il 10 settembre 1912, all’età di soli 34 anni, a causa di una grave malattia polmonare.

